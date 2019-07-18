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Оппоблок требует отменить все антицерковные законы

18.07.2019 / 18:18
Фракция «Оппозиционный блок» активно сопротивлялась принятию всех антицерковных законов и была единственной, голосовавшей против них

Политики не должны вмешиваться в дела Церкви, все антицерковные законы, принятые Верховной Радой Украины, должны быть отменены.

Об этом заявил глава фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский в совместном с Предстоятелем УПЦ интервью телеканалу «Украина».

«Обращение к Вселенскому Патриарху Варфоломею, закон о переименовании нашей Церкви и закон, который узаконивает рейдерство в церковной жизни – это грубое вмешательство государства в церковные вопросы. Конечно, все антицерковные законы надо отменить. Они грубо нарушают две или три базовые нормы Конституции Украины», – сказал Вадим Новинский.

Он отметил, что фракция «Оппозиционный блок» активно сопротивлялась принятию всех антицерковных законов и была единственной, голосовавшей против них.

«В этом отношении мы будем стараться и дальше делать так, чтобы государство не вмешивалось в церковные вопросы», – сказал Вадим Новинский.

По его мнению, только сама Церковь может решать свои внутренние проблемы, в частности, проблему раскола.

«Если бы политики не вмешивались в вопросы Церкви и активно не проводили политику раскола, то раскол был бы уже давно преодолен. Поэтому, я считаю, политикам вообще не стоит и не нужно вмешиваться в церковные вопросы, а быть просто участниками церковной жизни», – заключил Вадим Новинский.

Источник: Inpress.ua
церковь, законы, УПЦ, оппоблок, новинский
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