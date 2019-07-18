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МИД: продление ареста морякам еще больше обостряет спор между Россией и Украиной

18.07.2019 / 18:57
В МИД Украины отметили, что решение московского суда о продлении содержания под стражей 24 украинских моряков является очередным нарушение международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной.

Об этом говорится в заявлении МИД.

"25 мая Международный трибунал по морскому праву («ITLOS») приказал немедленно и безусловно освободить три украинские военно-морские судна и 24 членов их экипажей. Неисполнение обязанности Россией относительно незамедлительного освобождения судов и военнослужащих составляет нарушение этого Приказа и Конвенции ООН по морскому праву. Сегодняшнее решение московского суда является очередным нарушения Россией международного права и еще больше обостряет спор между Россией и Украиной", - говорится в документе.

В МИД акцентировали, что, как было признано в приказе ITLOS от 25 мая, «продолжающееся лишение свободы и свободы военнослужащих Украины» является вмешательством в суверенитет Украины и ее международные права, а также вызывает острые гуманитарные проблемы.

Во внешнеполитическом ведомстве поблагодарили международных партнеров за их солидарность с Украиной в ее борьбе за освобождение украинских военнослужащих и военно-морских судов.

Напомним, Лефортовский суд Москвы 17 июля продлил арест всем 24 военнопленным украинским морякам.

25 ноября 2018 года российские силовики у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

Подконтрольный России "суд" в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Сейчас их держат в СИЗО в Москве.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных и вернуть Украине задержанные корабли.

Источник 

суд, МИД, РФ, пленные моряки
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