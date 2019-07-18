Рейтинг Полякова на Кировоградщине упал ниже 9%

Рейтинг нардепа Максима Полякова, который баллотируется в Верховную Раду по 101 округу в Кировоградской области, продолжает падать.

Согласно данным соцопроса, проведенного европейским исследовательским агентством Europe Vox в последнюю неделю перед выборами, за него готовы отдать свои голоса менее 9% избирателей.

Так, если бы выборы состоялись на момент проведения опроса, за Юрия Кузбита проголосовали бы 32% избирателей, за Вадима Гуцула – 12%, а за Полякова – 8,1%.

Напомним, выборы на 101 округе сопровождались рядом скандалов, связанных с Поляковым. Ранее стало известно, что нардеп «скупает» голоса избирателей продуктовыми наборами.