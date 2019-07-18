Войти | Зарегистрироваться
20:26

четверг,
18 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Рейтинг Полякова на Кировоградщине упал ниже 9%

18.07.2019 / 19:46
Таковы данные соцопроса европейского исследовательского агентства Europe Vox

Рейтинг нардепа Максима Полякова, который баллотируется в Верховную Раду по 101 округу в Кировоградской области, продолжает падать.

Согласно данным соцопроса, проведенного европейским исследовательским агентством Europe Vox в последнюю неделю перед выборами, за него готовы отдать свои голоса менее 9% избирателей.

Так, если бы выборы состоялись на момент проведения опроса, за Юрия Кузбита проголосовали бы 32% избирателей, за Вадима Гуцула – 12%, а за Полякова – 8,1%.

Напомним, выборы на 101 округе сопровождались рядом скандалов, связанных с Поляковым. Ранее стало известно, что нардеп «скупает» голоса избирателей продуктовыми наборами.

выборы, опрос, Кировоградская область, Поляков, Кузбит, Гуцул
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.