Православные Сумщины отметили 280-летие явления Ахтырской иконы Богородицы

В Ахтырке Сумской области 15 июля состоялись торжества по случаю 280-летия явления чудотворного образа Ахтырской иконы Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, накануне вечером в кафедральном Спасо-Преображенском соборе Сум состоялось всенощное бдение, которое возглавил митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий.

«В день юбилея в Покровский кафедральный собор Ахтырки съезжались гости, чтобы принять участие в церковных торжествах. Также утром в этот день в Ахтырке завершился крестный ход из Лебедина, участники которого за три дня преодолели многокилометровое расстояние с молитвой», - рассказали в епархии.

Божественную литургию в праздничный день в Покровском кафедральном соборе Сум возглавили митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий в сослужении 140 священнослужителей из Сумской, Конотопской, Роменской, Полтавской и Кременчугской епархий.

В торжествах приняли участие несколько тысяч паломников УПЦ.

После богослужения состоялся традиционный крестный ход к часовне, возведенной на месте старинного собора, во время которого верующие молились о мире в Украине.

По преданию, чудотворная Ахтырская икона была явлена в июле 1739 года в городе Ахтырка Харьковской губернии (ныне Сумская обл., Украина) священнику Покровской церкви Даниилу Васильеву.