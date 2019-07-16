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Москалькова: Россия не обязана выполнять решение суда по украинским морякам, но уважает его

16.07.2019 / 19:41
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что Россия не обязана выполнять решение Международного трибунала по морскому праву по освобождению украинских моряков.

Но относится к нему с уважением и готова к диалогу по принципу "улицы с двусторонним движением", добавила она.

"Международный суд не выслушал российскую сторону и решение его не является обязательным для РФ, поскольку Россия не находится под юрисдикцией Международного трибунала по морскому праву. Но для нашей страны международное решение вызывает уважение, и мы их рассматриваем. Поэтому диалог по этому поводу продолжается. Но хотелось бы, чтобы эта улица была с двусторонним движением, и хотелось бы тоже понять, за что осуждены Баранов и Одинцов, которые всего лишь выбрали гражданство другой страны? Так же можно осудить любого другого человека, который выбрал гражданство США или Израиля", - сказала она журналистам в понедельник, 15 июля, в Киеве после завершения суда по делу руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

Москалькова напомнила, что Российская Федерация направила ноту в Украину, что готова освободить пленных моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть захваченные украинские суда, если они будут сохранены как доказательства по данному делу.

"Международный трибунал по морскому праву не ставил вопрос о прекращении уголовного дела или приостановлении его, но ставил вопрос об освобождении как, я так думаю, возможно, о замене меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметила она.

Москалькова указала, что на соответствующую ноту МИД РФ была получена отрицательная нота из Украины, о которой президент Украины Владимир Зеленский не знал, и он свою позицию высказал.

"Но диалог продолжается. Сегодня нужно искать точки соприкосновения и оказания помощи людям, гуманитарной, и возможности решения вопроса. Если мы будем уходить во взаимные обиды и обвинения, то это будет снова тупик", - подчеркнула она.

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обмен, Москалькова, пленные моряки
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