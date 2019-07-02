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НОТУ восстановил Аласанию в должности председателя правления

02.07.2019 / 15:57
Наблюдательный совет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) восстановил в должности председателя правления компании Зураба Аласанию с 1 июля 2019 года.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, соответствующее решение набсовет принял 27 июня.

Согласно протоколу заседания набсовета ПАО "НОТУ" от 27 июня 2019 года № 32: отменено решение набсовета "НОТУ" от 31 января 2019 года № 26 в части досрочного прекращения контракта между "НОТУ" и Аласанией от 4 мая 2017 года, а также отменено решение набсовета НОТУ от 12 февраля 2019 года № 27 в части установления даты досрочного прекращения контракта с 4 мая 2017 года.

Помимо того отменено решение о назначении Николая Чернотицкого исполняющим обязанности председателя правления "НОТУ" связи с досрочным прекращением контракта с Аласанией. Чернотицкий исполнял обязанности председателя правления ПАО "НСТУ" с 25 по 30 июня 2019 года.

Наопмним, Набсовет НОТУ 31 января 2019 года 9-ю голосами из 12-ти поддержал расторжение контракта с Аласания. 1 февраля профсоюз НОТУ сообщил о фактах злоупотреблений с его стороны.

12 февраля набсовет НОТУ решил отложить решение о расторжении контракта до 6 мая. По словам и.о. председателя набсовета Светланы Остапы, такое решение было принято с тем, чтобы увольнение Аласания не связывали с президентскими выборами в Украине.

7 мая сопредседатель совета организации "Реанимационный пакет реформ" (РПР), директор Центра демократии и верховенства права Тарас Шевченко сообщил, что Аласания ушел в длительный отпуск и ожидает решения суда относительно своего увольнения.

19 июня Аласания заявил, что Шевченковский районный суд Киева признал незаконным и постановил отменить решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном расторжении с ним контракта.

25 июня Аласания сообщил, что временно покидает свой пост во исполнение всех пунктов украинского законодательства до вступления в силу решения суда об от мене решения о досрочном расторжении контракта, но продолжает работать в компании (на позиции эксперта правления).

Источник

Аласания, НОТУ
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