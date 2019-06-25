Войти | Зарегистрироваться
18:10

вторник,
25 июня
Онлайн
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Как пережить жару: советы врачей и расценки
Жизнь
Как пережить жару: советы врачей и расценки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Нежине прошли торжества в честь святителя Иоанна Тобольского

25.06.2019 / 17:08
В Нежине прошли торжества в честь святителя Иоанна Тобольского
Нежин Источник: Центр информации УПЦ
По окончании Литургии состоялся крестный ход по центральным улицам Нежина

Сотни верующих приняли участие в торжествах по случаю дня памяти святителя Ионна, Тобольского, Черниговского и Нежинского чудотворца, которые прошли 23 июня в Нежине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, Божественную литургию в Свято-Николаевском кафедральном соборе города возглавил митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий. За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и единстве мирового Православия.

По окончании Литургии состоялся крестный ход по центральным улицам Нежина, протяжённость крестного хода составила два километра. В нём приняло участие множество горожан. В завершении крестного хода перед Свято-Николаевским кафедральным собором были пропеты многолетия и сказаны приветственные слова принимавшими участие в Крестном ходе архиереями.

 

 

Источник: Inpress.ua
крестный ход, УПЦ, Нежин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.