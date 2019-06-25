В Нежине прошли торжества в честь святителя Иоанна Тобольского

Сотни верующих приняли участие в торжествах по случаю дня памяти святителя Ионна, Тобольского, Черниговского и Нежинского чудотворца, которые прошли 23 июня в Нежине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, Божественную литургию в Свято-Николаевском кафедральном соборе города возглавил митрополит Черниговский и Новгород-Северский Амвросий. За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине и единстве мирового Православия.

По окончании Литургии состоялся крестный ход по центральным улицам Нежина, протяжённость крестного хода составила два километра. В нём приняло участие множество горожан. В завершении крестного хода перед Свято-Николаевским кафедральным собором были пропеты многолетия и сказаны приветственные слова принимавшими участие в Крестном ходе архиереями.