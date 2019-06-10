Войти | Зарегистрироваться
11:37

понедельник,
10 июня
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Десятка "Самопомочи": активисты, депутаты, предприниматели

10.06.2019 / 11:16
Лидер "Самопомочи" и городской голова Львова Андрей Садовый возглавил избирательный список политической силы в парламент.

Список был утвержден на съезде "Самопомочи" в субботу, 9 июня, сообщает пресс-служба партии.

Второй номер в списке - депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая, которая, как отмечается, известна в городе благодаря борьбе с незаконными застройками.

Третье место в списке заняла Александра Дрик, которую охарактеризовали как одну из самых известных активисток антикоррупционного движения в Украине. Четвертой стала харьковская волонтер и депутат облсовета Татьяна Бедняк.

Замыкает пятерку вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Номер 6 списка - ветеран АТО и предприниматель из Тернополя Виталий Фидрин, 7 - действующий нардеп, лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк, 8 - 53-летний предприниматель, основатель торговой марки "Моршинская" Николай Кмить, 9 - действующая депутат "Самопомочи" Татьяна Острикова, 10 номер списка - вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

Всего в списке - 106 кандидатов. В пресс-службе отмечают, что более 80% в нем - это новые лица в украинском политикуме.

"Напомним, его формировали из трех рабочих списков. Первый - список действующих народных депутатов, второй - лидеры партии в регионах, третий - лидеры общественных мнений и экспертной среды", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как передает "Громадське", на съезд партии "Самопомич" неожиданно появился Михеил Саакашвили.

Он заявил, что не будет баллотироваться в парламент от этой политсилы, однако выразил поддержку "Самопомочи" на парламентских выборах.

"Садовый - самый успешный мэр Украины. Где сейчас Одесса, а где Львов?", - сказал Саакашвили.

Напомним: согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг", партия "Самопомич" набирает 1,4% голосов тех, кто пойдет на выборы и определился, за кого будет голосовать. Таким образом, пока партия не преодолевает 5% барьер.

Источник

выборы, Самопомочь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 июня
7 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.