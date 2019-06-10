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Митрополит Онуфрий объяснил причину гонений на христиан и почему Церковь хранит чистоту веры

10.06.2019 / 11:19
Митрополит Онуфрий объяснил причину гонений на христиан и почему Церковь хранит чистоту веры
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Об этом он сказал в проповеди в Неделю святых отцов I Вселенского Собора

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил о подвиге богоносных отцов, защитивших чистоту Святой Православной веры, и призвал всех сегодня «сохранять эту веру чистой, неповрежденной» и «быть ее делателями».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, об этом он сказал в проповеди в Неделю святых отцов I Вселенского Собора.

«Церковь есть Тело Христово, мы являемся частицами этого Тела. Тело Христово состоит не только из нас, но и из ангелов и святых, из тех, кто не только на земле, но и на Небе. А во главе Его — Иисус Христос. Церковь является духовным кораблем, ведет человека через бурное житейское море к спасению, к вечной жизни, к вечному блаженству», — отметил Блаженнейший.

Его Блаженство отметил, что дьявол, зная о том, что «Церковь является кораблем спасения», начал жестокие гонения против верующих во Христа. «Но «кровь мучеников есть семя христианства», — привел слова раннехристианского писателя Тертуллиана владыка. — Одного христианина убивали, а на его место вставали десять. Так Церковь восставала, благодать Святого Духа поддерживала Святую Церковь».

Однако, по словам Митрополита Онуфрия, когда христианство было официально признано Миланским эдиктом в 313 году, «враг стал ломать Церковь изнутри — через ереси и расколы». «Дьявол хотел уничтожить Истину, находил для этого неразумных людей, …старался искоренить правильное понимание о Боге. Первая ересь, поразившая христианство, это ересь арианства», — добавил владыка.

Именно ересь арианства, как продолжил Предстоятель, стала причиной созыва императором Константином I Вселенского Собора, проходившего в 325 году в Никее.

«Если говорить коротко, то первый Собор проходил несколько седмиц, и спор велся, по сути, об одной букве — «о» или «и» — в греческом слове «ὁμοούσιος». Православные настаивали на букве «о», то есть Христос «единосущний (ὁμοούσιος) Отцу», а еретики говорили, что Христос «подобесущний Отцу». Православные победили, и было составлено 7 членов Символа веры», — рассказал Архипастырь.

В то же время, как продолжил Митрополит Онуфрий, поскольку еретики «поставили подписи под давлением императора Константина», то когда он умер, «новая волна арианства восстала против Истинной веры, и только через несколько десятилетий Бог ее уничтожил, восторжествовала Православная вера».

«Истина победила, Истина побеждает всегда, если даже нет возле нее никого, потому что Истина — это Бог. А ложь всегда терпит поражение, конец лжи — это смерть. Поэтому мы должны благодарить Бога за то, что сподобил нас быть преемниками тех мужественных святых отцов, которые были участниками I Вселенского Собора, которые защищали чистоту Святой Православной веры. И мы должны хранить эту веру чистой, неповрежденной. Ни в чем не добавлять, не убирать от этой веры. Если даже нас будет немного, мало, вера победит. Потому что Истина — это Христос, а Христос — это победа», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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