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Кличко: "Удар" выдвинет кандидатов только в мажоритарных округах

10.06.2019 / 10:54
Партия "Удар" выдвинет кандидатов на досрочных парламентских выборах 21 июля только по мажоритарным избирательным округам, а по списку политическая сила кандидатов решила не выдвигать.

 

Об этом заявил лидер партии, мэр Киева Виталий Кличко.

"Такое решение принял съезд партии", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook.

Он объяснил такое решение важностью того, чтобы голоса "за демократические силы, которые будут предлагать реальный план изменений и преобразований", не были рассеяны. "Поэтому на эти досрочные выборы от "Удара" пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать в округах, отчитываться перед людьми и воплощать запросы своих избирателей", - добавил политик.

Кличко отметил, что провел много переговоров об объединении усилий с различными демократическими силами, однако, в силу ряда причин, такое объединение не произошло.

По его словам, "Удар" ожидает кардинальное обновление и "преодоление сложных вызовов". При этом сам Кличко заявил о намерениях остаться работать в Киеве, где его также ожидает "ожесточенная борьба".

Источник 

выборы, Кличко, УДАР
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