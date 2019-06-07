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Верховная Рада приняла закон, регулирующий переход Украины на стандарты НАТО в оборонной сфере

07.06.2019 / 14:56
Верховная Рад одобрила во втором чтении и в целом закон, регулирующий задекларированный, в том числе, в документах стратегического оборонного планирования, переход Украины на стандарты НАТО в оборонной сфере.

За соответствующий законопроект N8370 "О внесении изменений в некоторые законы Украины в части военных стандартов" проголосовали 229 народных депутатов.

Принятый закон предусматривает внесение изменений в закон "Об обороне Украины" относительно определения терминов "военная стандартизация", "военный стандарт", "стандарт НАТО" и "стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО".

В рамках учета международного опыта принятия стандартов НАТО, принятый закон предусматривает предоставление Министерству обороны полномочий по обеспечению нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации, а также определения органа военной стандартизации, основной функцией которого определены: разработка, принятие, отмена, восстановление действия, распространение и применение военных стандартов, в том числе тех, которые будут приниматься на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов НАТО.

Кроме того, законом предусмотрено внесение изменений в закон "О стандартизации" в части не распространения сферы его действия на военные стандарты и позволяющий Министерству обороны применять национальные стандарты в оборонной сфере соответствии с частями первой и второй ст. 23 закона "О стандартизации", а именно: непосредственно или путем ссылки на них в других документах; на добровольной основе, кроме случаев, если обязательность их применения установлена нормативно-правовыми актами.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, реализация закона требует приведения в соответствие с ним действующих нормативно-правовых актов, а также разработки Минобороны необходимых нормативно-правовых актов.

Обеспечение к 2020 году полной совместимости ВСУ с ВС стран-членов НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой Военной доктрине Украины. В принятом в 2016 году Стратегическом оборонном бюллетене также закреплены планы по переходу ВСУ на стандарты НАТО в сегменте автоматизации и создание в армии до 2020 года эффективной системы оперативного (боевого) управления, связи, разведки, наблюдения по концепции С4ИSR. В 2016 году "Укроборонпром" озвучил планы по переводу до 2020 года ОПК в полном объеме на стандарты НАТО, а также планы по присоединению к действующей для стран-членов альянса системе закупок вооружений. В апреле по итогам межведомственного совещания "Укроборонпром" сообщил о подготовке дорожной карты по модернизации действующей отраслевой системы стандартизации и ее переводу на стандарты НАТО к 2022 году.

Как сообщалось, 14 мая после трехлетнего процедурного блокирования, Верховная Рада разблокировала вступление в силу принятых нардепами в июле 2015 года изменений в Уголовный кодекс Украины, оговаривающих уголовную ответственность за нарушение техстандартов в ОПК. В госконцерне "Укроборонпром" предупредили, что текущие противоречия реформы системы стандартизации в ОПК, несут серьезные риски срыва ГОЗ и планов ВТС, в том числе, в сфере импортозамещения.

Источник

Рада, НАТО
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