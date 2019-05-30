Замглавы НБУ Рожкову могут отстранить от дел

Об этом сообщает пресс-служба Окружного админсуда.

"Истец просит суд признать противоправными действия первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой о незаконном содействии третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий", - говорится в сообщении.

Среди других требований иска - признать противоправной бездеятельность главы НБУ Якова Смолия и Совета Нацбанка из-за того, что они не увольняют Рожкову, и обязать их это сделать.

Вместе с иском нардеп подал заявление о его обеспечении, в которой просит суд до решения спора по сути запретить Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления Нацбанка, выполнять полномочия первого заместителя главы НБУ или осуществлять любую деятельность на этом посту.

"Сейчас решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытии производства по делу", - отметили в суде.

Ранее бизнесмен Павел Фукс, который хотел приобрести "Проминвестбанк" (дочка российского "Внешэкономбанка") заявлял, что сделка сорвалась из-за заместительницы главы Нацбанка Екатерины Рожковой и заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

Напомним: 15 мая 2018 года Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу НБУ и отменил определение Дарницкого райсуда Киева от 26 декабря 2017 года об ограничении полномочий замглавы НБУ Катерины Рожковой.

27 апреля 2018 года Нацбанк обратился в Высший совет правосудия, а 10 мая – в НАБУ с целью осуществления проверки действий судьи Дарницкого районного суда на наличие в таких действиях признаков дисциплинарного проступка и признаков совершения преступления.

Также напомним, что 26 декабря 2017 года вынес определение по делу № 753/23813/17№ 753/23813/17, которым удовлетворил ходатайство народного депутата Игоря Луценко и с 26 декабря запретил Катерине Рожковой "принимать участие в работе и заседаниях правления НБУ, запретил совершать и/или выполнять все и любые действия, связанные с выполнением и/или осуществлением полномочий заместителя главы НБУ, и/или любую другую деятельность на должности замглавы НБУ до решения спора по сути".

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