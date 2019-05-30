Украина поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности

Обновленные результаты исследования опубликованы на сайте IIMD.

Украина заняла 54 место по сравнению с 59-ым местом в прошлом году. Всего в рейтинге представлено 63 страны мира.

Сингапур занял первое место в рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира, впервые за 10 лет обогнав Соединенных Штатов Америки, которые за год опустились на две ступеньки.

Второе место занял Гонконг.

Среди постсоветских стран выше всех в рейтинге находится Литва (32 место), Казахстан (34 место) и Эстония (35 место).

Авторы рейтинга оценивают конкурентоспособность по четырем категориям: эффективности экономики, эффективности правительства, эффективности бизнеса и инфраструктуры.

В рейтинге учитывается широкий набор статистических данных, таких как безработица, ВВП и государственные расходы на здравоохранение и образование, а также данные из опроса исполнителей, который охватывает такие темы, как социальная сплоченность, глобализация и коррупция.

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