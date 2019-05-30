Каждая вторая гривна в госбюджете взята в долг

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре и прогнозе Минфина за май.

В макроэкономическом обзоре отмечается, что доходы госбюджета в январе-апреле текущего года составили 322,6 млрд гривен, что больше на 18,2% от показателей прошлого года.

Доходы общего фонда госбюджета за указанный период составили 282,3 млрд гривен.

Дефицит госбюджета за отчетный период составил 1,7 млрд гривен

При этом Минфин отмечает, что заимствования для финансирования общего фонда госбюджета составили 158,5 млрд гривен (на внутреннем рынке – 132,2 млрд гривен, на внешнем – 26,4 млрд гривен) за январь-апрель 2019 года.

Погашение основной суммы долга госбюджета составило 126,9 млрд гривен.

То есть, доходы бюджета за первые 4 месяца составили 322,6 млрд грн и среди них доходы от размещения ОВГЗ - 158,5 млрд грн. Доля ОВГЗ (госзайм) в доходах бюджета составляет 49,13%. Тогда как оставляшася часть доходов бюджета - 50, 87% это налоги, сборы и другие платежи.

Напомним, в январе-апреле текущего года министерство привлекло в государственный бюджет 91,4 млрд гривен, 1,5 млрд долларов и 41 млн евро за счет размещения ОВГЗ, что в сумме дает 158,5 млрд грн.

Минфин за весь 2018 год привлек в государственный бюджет 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа

А тем временем Минфин продолжает наращивать госдолг.

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