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СБУ предупредила об угрозе нацбезопасности в случае запуска нового рынка э/э с 1 июля

31.05.2019 / 09:02
В.о. председателя СБУ Иван Баканов заявил об угрозе госбезопасности в результате фактической неготовности энергетической отрасли Украины к полномасштабному введенияю новой модели рынка элетроэнергии.

Об этом говорится в письме Баканова к председателю Верховной Рады Андрею Парубию, который есть в распоряжении ЭП. Также Баканов проинформировал премьер-министра Владимира Гройсмана.

Информация, которой владеет СБУ, свидетельствует о неготовности отрасли к запуску энергорынка с 1 июля, поэтому своевременный старт реформы может привести к возникновению в сфере кризисных процессов, нарушению стабильного и надежного функционирования объединенной энергосистемы, а также причинению значительного ущерба интересам потребителей и государства, отмечается в документе.

Баканов напомнил, что представители Евросоюза и Европейского банка реконструкции и развития рекомендовали отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине.

Он отметил, что эту информацию следует учесть при рассмотрении законопроекта об отсрочке запуска оптового энергорынка.

Напомним: в исполнение обязательств Украины по Третьему энергетическому пакету ЕС в апреле 2017 года парламентариями принят закон "О рынке электрической энергии".

Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

24 мая представительство Европейского Союза рекомендовало отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине.

27 мая Европейский банк реконструкции и развития присоединился к другим международным партнерам в рекомендации отложить запуск нового рынка электроэнергии на некоторый срок с учетом того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

Ранее в ЕБРР также заявили, что не видят четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии, запуск которого запланирован на 1 июля.

Всемирный банк поддерживает Закон Украины "О рынке электрической энергии", направленный на внедрение конкуренции на рынке электроэнергии, однакорекомендует перенести запуск нового рынка на 1 октября.

28 мая комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

Источник

СБУ, рынок электроэнергии
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