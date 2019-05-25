Митрополит Макарий: УПЦ КП и УАПЦ до сих пор зафиксированы а государственном реестре

Митрополит Львовский ПЦУ Макарий сообщил, что УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы из государственного реестра.

Об этом он заявил в интервью изданию "Апостроф", сообщает «5канал».

«Ложь говорили некоторые государственные чиновники, публично заявляя, что Киевский Патриархат ликвидирован. Дело в том, что почетный Патриарх Филарет предоставил лишь копии, а не оригиналы документов, необходимых для ликвидации. Когда меня попросили сдать документы для ликвидации, я ответил, что с тех пор, пока не увижу оригиналов с другой стороны, не отдам своих!», - сказал он.

Также митрополит Макарий назвал бессмысленными заявления Филарета о намерении внести изменения в Устав ПЦУ с целью получения "независимости" от Константинополя. По его мнению, это грозит отзывом Томоса.

«Это возможно, если такое безобразие продолжится, если недействующий Патриарх продолжит в том же направлении и его будут поддерживать некоторые политики, а избранный Предстоятель, бездействуя, будет молчать", - отметил митрополит Макарий.