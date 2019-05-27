Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков

Об этом говорится в решении трибунала, объявленном в субботу в Гамбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Ключевые положения документа зачитал председатель трибунала, судья Пак Чжин Хён.

Среди прочего, суд обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

"Суд считает необходимым требовать от России немедленно освободить три задержаны украинские корабли Никополь, Бердянск и Яне Капу, 24 задержанных моряков, и позволить им возвращение в Украину", - заявил председатель трибунала.

За такое решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин.

В то же время, трибунал сообщил, что не будет требовать от России остановить уголовные слушания по событиям 25 ноября, которые проходят сейчас в Москве.

Необходимо заметить, что официальный представитель РФ отсутствовал на слушании; российская сторона отказалась также предоставлять свои материалы для слушания, однако по конвенционный правом ООН все равно остается обязана выполнять решения. При отсутствии представителя РФ суд использовал официальную позицию России относительно событий вблизи Керченского пролива.

"Нам известно, что Россия имеет другое видение событий, имевших место 25 ноября 2018", - заявил председатель трибунала.

В частности, суд заявил, что не нашел подтверждений русской версии о провокационном военную операцию Украине. "Секретное вторжение украинских моряков, на котором настаивает Россия, кажется трибунала очень маловероятной", - говорится в решении.

Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.

Напомним:

25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.

"Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово".

Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

Стали известны имена украинских военнослужащих, которые случайно попали на неподконтрольные украинские территории и были захвачены в плен 22 мая.

Имена военных опубликовала волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению боевики захватили в плен:

ст.сержант Беспалого Романа Владимировича (17.06.1981),

ст.солдата Пундора Бориса Иосифовича (03.03.1965)

ст.солдата Горяинова Максима Анатольевича (28.07.1984)

ст.солдата Дуванова Кима Владимировича (25.11.1971)

ст.солдата Корсуна Павла Юрьевича (21.06.1982)

прапорщика Шайдова Виктора Андреевича (27.10.1970)

ст.солдата Геймура Александра Юрьевича (1994)

ст.солдата Гордийчука Юрия Николаевича (25.09.1982)

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