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УПЦ КП и УАПЦ не ликвидированы из госреестра, - Митрополит Макарий

25.05.2019 / 15:08
УПЦ КП и УАПЦ не ликвидированы из госреестра, - Митрополит Макарий
Митрополит Макарий Источник: Апостроф
Также митрополит Макарий назвал бессмысленными заявления Филарета (Денисенко)

Экс-глава УАЦП, а ныне - митрополит Львовский ПЦУ Макарий сообщил, что УПЦ КП и УАПЦ пока не ликвидированы из государственного реестра.

Об этом митрополит Макарий заявил в интервью изданию «Апостроф».

«Ложь говорили некоторые государственные чиновники, публично заявляя, что Киевский Патриархат ликвидирован. Дело в том, что почетный патриарх Филарет предоставил лишь копии, а не оригиналы документов, необходимых для ликвидации. Когда меня попросили сдать документы для ликвидации, я ответил, что до тех пор, пока не увижу оригиналов с другой стороны; не отдам свои», - сказал митрополит.

Также митрополит Макарий назвал бессмысленными заявления Филарета (Денисенко)о намерении внести изменения в Устав ПЦУ с целью получения «независимости» от Константинополя. По его мнению, это грозит отзывом Томоса.

«Это возможно, если такое безобразие продолжится, если недействующий патриарх продолжит в том же направлении и его поддержат некоторые политики, а избранный Предстоятель, бездействуя, будет молчать», - отметил митрополит Макарий.

Источник: Inpress.ua
УПЦ КП, УАПЦ
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