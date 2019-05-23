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Митрополит ПЦУ предложил пожаловаться на Филарета Патриарху Варфоломею

23.05.2019 / 12:47
Митрополит ПЦУ предложил пожаловаться на Филарета Патриарху Варфоломею
Митрополит Макарий Источник: Апостроф
Он отметил, что в ПЦУ «не все с ним соглашаются» и говорят, что «мы являемся самостоятельной церковью»

Глава еще неликвидированной Украинской Автокефальной Православной Церкви, которая вошла в Православную Церковь Украины, митрополит Львовский Макарий (Мелетич) предложил пожаловаться на поведение «почетного патриарха ПЦУ» Филарета (Денисенко) Вселенскому Патриарху Варфоломею.

Об этом он заявил в интервью «Апострофу».

«Мы как единая Поместная церковь должны войти в каноническое русло. Я предложил собрать Синод и обратиться к Вселенскому Патриарху (по уставу он имеет высший суд над каждым архиереем) с просьбой рассмотреть поведение почетного патриарха Филарета», - сказал митрополит Макарий.

Он отметил, что в ПЦУ «не все с ним соглашаются» и говорят, что «мы являемся самостоятельной церковью».

«Самостоятельные - сделайте сами! Не можете сами - обращайтесь к тем, кто может. Но не допустим дальше позорить новосозданную Церковь, к которой 100 лет стремились украинский народ и духовенство», - подчеркнул он.

Также митрополит заявил, что глава ПЦУ митрополит Епифаний и члены Синода «должны принять решение о молитвенном поминовении Предстоятеля, а на Богослужении, с которым среди других архиереев сбоку должны стоять бывшие предстоятели УПЦ КП и УАПЦ».

«Тем более, что к объединенной церкви присоединились два архиерея с третьей православной церкви. Те решения надо проголосовать, зафиксировать и выставить на всеобщее обозрение. Тогда и Константинополю будет приятно, и даже Москва поймет, что у нас в церкви устанавливается порядок», - сказал митрополит Макарий.

Источник: Inpress.ua
УАПЦ, ПЦУ
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