Кремль отреагировал на "референдум" о примирении Украины с РФ

Об этом он заявил в среду, 22 мая, пишет российское издание "ТАСС".

"Это внутреннее дело Украины, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией", - сказал он.

"Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - считает Песков.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к самой идее выносить такие вопросы на референдум, Песков сказал: "Главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность".

Напомним: 21 мая новоназначенный глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире "112-Украина" отметил, что допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией.

"Окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом ... может быть вынесено на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло такое решение: подходят ли те или иные договоренности", – заявил Богдан.

Он добавил, что команда президента вынуждена искать компромиссы.

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