Драбинко подал в суд на Митрополита Онуфрия

Бывший архиерей Украинской Православной Церкви, а ныне митрополит Православной Церкви Украины Александр (Драбинко) подал в суд на Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия с требованием «защиты чести, достоинства и деловой репутации».

Об этом Драбинко сообщил в своем обращении, размещенном на сайте Переяславско-Вишневской епархии ПЦУ.

Драбинко подал иск из-за Открытого обращения Священного Синода Украинской Православной Церкви к бывшему Президенту Украины Петру Порошенко, от 2016 года, в котором, по его словам, «крайне негативно упомянуто» его имя.

«Поскольку в обращении Синода крайне негативно упомянуто мое имя, сразу после публикации я обратился с открытым письмом к Митрополиту Онуфрию и всему епископату УПЦ, в котором указал на безосновательность обвинений и их выдуманном клеветническом характере», – сказал митрополит Александр Драбинко.

Ответа на свое письмо Драбинко не получил, поэтому в феврале текущего года «принял непростое для себя решение – судиться с подписантом обращения Блаженнейшим Онуфрием». По словам митрополита ПЦУ, он подал заявление в суд 15 февраля 2019 года.

Подготовительное заседание назначено на 29 мая.

14 ноября 2016 года Священный Синод Украинской Православной Церкви обратился к Президенту Петру Порошенко с просьбой прекратить использование Церкви «в политических манипуляциях и сведении счетов между политическими оппонентами». В открытом обращении Синода УПЦ подчеркивалось, что примером такой политики стало уголовное производство по расследованию обстоятельств последних лет жизни покойного Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана), в котором фигурировал митрополит Александр (Драбинко).