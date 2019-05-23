Войти | Зарегистрироваться
14:07

четверг,
23 мая
Онлайн
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Жизнь
Главные ошибки, которые совершают худеющие
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Жизнь
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Старинные богослужебные книги пополнили фонд музея Киевской духовной академии

23.05.2019 / 13:56
Старинные богослужебные книги пополнили фонд музея Киевской духовной академии
Богослужебная литература Источник: Центр информации УПЦ
Старопечатные книги имеют церковно-историческое и культурное значение

Старинные богослужебные книги пополнили фонд Церковно-археологического музея Киевской духовной академии и семинарии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Kdais.kiev.ua, среди подаренных музею экспонатов – Триодь Постная и Триодь Цветная румынского издания XVIII – начала XIX веков.

«Богослужебная литература издана церковнославянским шрифтом. Старопечатные книги имеют церковно-историческое и культурное значение», – отмечают в КДАиС.

Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году и стал первым в Российской империи собранием такого рода. К началу ХХ века коллекция музея включала материалы от III тысячелетия до Р.Х. до XIX века. После прихода советской власти почти все экспонаты были утеряны или вывезены за границу.

Возрождение музея состоялось в 2009 году по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Предстоятель пожертвовал для экспозиции предметы из своей личной коллекции. Сегодня, как и с момента создания музея, главным источником пополнения фонда являются пожертвования и подарки от иерархов, духовенства и частных лиц.

Источник: Inpress.ua
музей, книги, литература, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.