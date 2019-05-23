Старинные богослужебные книги пополнили фонд музея Киевской духовной академии

Старинные богослужебные книги пополнили фонд Церковно-археологического музея Киевской духовной академии и семинарии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Kdais.kiev.ua, среди подаренных музею экспонатов – Триодь Постная и Триодь Цветная румынского издания XVIII – начала XIX веков.

«Богослужебная литература издана церковнославянским шрифтом. Старопечатные книги имеют церковно-историческое и культурное значение», – отмечают в КДАиС.

Церковно-археологический музей Киевской духовной академии был создан в 1872 году и стал первым в Российской империи собранием такого рода. К началу ХХ века коллекция музея включала материалы от III тысячелетия до Р.Х. до XIX века. После прихода советской власти почти все экспонаты были утеряны или вывезены за границу.

Возрождение музея состоялось в 2009 году по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Предстоятель пожертвовал для экспозиции предметы из своей личной коллекции. Сегодня, как и с момента создания музея, главным источником пополнения фонда являются пожертвования и подарки от иерархов, духовенства и частных лиц.