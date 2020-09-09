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В УПЦ издали уникальные богослужебные книги

09.09.2020 / 16:25
В УПЦ издали уникальные богослужебные книги
Источник: Центр информации УПЦ
Особенностью данного издания является то, что в приложении апрельского тома помещены уникальные общие службы.

Новое издание богослужебных Миней, в которое добавлены службы святым, канонизированным Украинской Православной Церковью, выпустили в Киевской Митрополии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, Минея издана на церковнославянском языке.

21-томное переработанное и дополненное издание Миней охватывает полный годовой круг богослужений. Всего в него добавлено более 400 богослужебных текстов, в том числе 242 полных служб святым. Это и службы угодникам Божьим, прославленным для общецерковного почитания, и соборам местночтимых святых — святых Киевской Духовной Академии, Киевских, Одесских, Галицких, Житомирских, Карпаторусских, Херсонских, Винницких, Полтавских, Старобельских святых и др. вошли в многотомник и службы особо почитаемым святым, таким как святителю Луке Крымскому, преподобным Гавриилу Ургебадзе, Иову Угольскому, Алексию Карпаторусскому, Ионе Одесскому; службы преподобным Киево-Печерским и др.

Тем святым, которым служба не написана, в издании можно найти утверждённые Священным Синодом или Синодальной Литургической комиссией УПЦ тропари и кондаки.

Особенностью данного издания является то, что в приложении апрельского тома помещены уникальные общие службы:

– Образу Пресвятой Богородицы;
– Преподобному печерскому единому;
– Преподобным печерским двум или многим;
– Исповеднику русскому ХХ века единому;
– Исповеднице русской ХХ века единой;
– Мученику русскому ХХ века единому;
– Мученице русской ХХ века единой;
– Преподобноисповеднику русскому ХХ века единому;
– Преподобноисповеднице русской ХХ века единей;
– Преподобномученику русскому ХХ века единому;
– Преподобномученице русской ХХ века единей;
– Священноисповеднику русскому ХХ века единому;
– Священномученику русскому ХХ века единому, архиерею или иерею.

Источник: Inpress.ua
книги, УПЦ, богослужение
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