В УПЦ издали уникальные богослужебные книги

Новое издание богослужебных Миней, в которое добавлены службы святым, канонизированным Украинской Православной Церковью, выпустили в Киевской Митрополии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, Минея издана на церковнославянском языке.

21-томное переработанное и дополненное издание Миней охватывает полный годовой круг богослужений. Всего в него добавлено более 400 богослужебных текстов, в том числе 242 полных служб святым. Это и службы угодникам Божьим, прославленным для общецерковного почитания, и соборам местночтимых святых — святых Киевской Духовной Академии, Киевских, Одесских, Галицких, Житомирских, Карпаторусских, Херсонских, Винницких, Полтавских, Старобельских святых и др. вошли в многотомник и службы особо почитаемым святым, таким как святителю Луке Крымскому, преподобным Гавриилу Ургебадзе, Иову Угольскому, Алексию Карпаторусскому, Ионе Одесскому; службы преподобным Киево-Печерским и др.

Тем святым, которым служба не написана, в издании можно найти утверждённые Священным Синодом или Синодальной Литургической комиссией УПЦ тропари и кондаки.

Особенностью данного издания является то, что в приложении апрельского тома помещены уникальные общие службы:

– Образу Пресвятой Богородицы;

– Преподобному печерскому единому;

– Преподобным печерским двум или многим;

– Исповеднику русскому ХХ века единому;

– Исповеднице русской ХХ века единой;

– Мученику русскому ХХ века единому;

– Мученице русской ХХ века единой;

– Преподобноисповеднику русскому ХХ века единому;

– Преподобноисповеднице русской ХХ века единей;

– Преподобномученику русскому ХХ века единому;

– Преподобномученице русской ХХ века единей;

– Священноисповеднику русскому ХХ века единому;

– Священномученику русскому ХХ века единому, архиерею или иерею.