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Тарологиня Олена Бюн: Здоров’я лукашенка під загрозою

16.05.2023 / 18:30 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Тарологиня Олена Бюн: Здоров’я лукашенка під загрозою
Здоров’я лукашенка під загрозою. Самопроголошений президент білорусі мав поганий вигляд на параді 9 травня у росії, чим викликав багато запитань щодо свого самопочуття – тарологиня Олена Бюн дала відповідь на це запитання.

«олександр молився не тому Богу і потрапив у лапи кремлівського диявола. Тепер він повністю залежний і потрапив у пастку. Судячи з карт, я б сказала, що його одна нога там, а інша – тут», – заявила Олена.

Тарологиня також бачить, що все це через спокусу піти на перекір путіну. Астрологиня впевнена, що перспектива в лукашенка незрозуміла і все залежить від вищих сил і вмінь лікарів.

«Інформація про його здоров’я ретельно приховується. Розклад має негативні карти для його самопочуття. У лукашенка руйнуються надії, а завдяки зміні влади в білорусі кремль врятується від краху», – додала Бюн.

За здоров’я псевдолідера білорусі борються, але отруєння, старі хвороби та вищі сили його тягнуть донизу.

лукашенко, Бюн
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