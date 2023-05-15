Тарологиня Олена Бюн: Здоров’я лукашенка під загрозою

«олександр молився не тому Богу і потрапив у лапи кремлівського диявола. Тепер він повністю залежний і потрапив у пастку. Судячи з карт, я б сказала, що його одна нога там, а інша – тут», – заявила Олена.

Тарологиня також бачить, що все це через спокусу піти на перекір путіну. Астрологиня впевнена, що перспектива в лукашенка незрозуміла і все залежить від вищих сил і вмінь лікарів.

«Інформація про його здоров’я ретельно приховується. Розклад має негативні карти для його самопочуття. У лукашенка руйнуються надії, а завдяки зміні влади в білорусі кремль врятується від краху», – додала Бюн.

За здоров’я псевдолідера білорусі борються, але отруєння, старі хвороби та вищі сили його тягнуть донизу.