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В Казахстане разбился пассажирский самолет, на борту 100 человек

27.12.2019 / 09:08
В Казахстане разбился пассажирский самолет, на борту 100 человек
Пассажирский самолет, выполнявший рейс Алматы - Нур-Султан, разбился на взлете. На его борту - 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

Об этом в Facebook информирует Международный аэропорт Алматы.

«В 07.22 по местному времени рейс авиакомпании Bek Air при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным зданием. Возгорания не было. Спасательные работы начались немедленно. В данный момент идет эвакуация пассажиров и экипажа. Число погибших на данный момент составляет 7 человек», - говорится в сообщении.

Как отмечается, самолет выполнял рейс из Алматы в столицу Казахстана Нур-Султана. На его борту - 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

На месте катастрофы работают спасательные службы.

Источник

самолет, авиакатастрофа, погибшие, Казахстан
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