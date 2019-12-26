В Казахстане разбился пассажирский самолет, на борту 100 человек

Об этом в Facebook информирует Международный аэропорт Алматы.

«В 07.22 по местному времени рейс авиакомпании Bek Air при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, произошло столкновение с двухэтажным зданием. Возгорания не было. Спасательные работы начались немедленно. В данный момент идет эвакуация пассажиров и экипажа. Число погибших на данный момент составляет 7 человек», - говорится в сообщении.

Как отмечается, самолет выполнял рейс из Алматы в столицу Казахстана Нур-Султана. На его борту - 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

На месте катастрофы работают спасательные службы.

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