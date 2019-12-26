В Казахстане разбился пассажирский самолет, на борту 100 человек

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16:47
NYT: США планируют глобальную передислокацию войск, чтобы противостоять РФ
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10:54
Берлин пытался помешать санкциям США против "Северного потока-2"
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16:48
РФ обещает ответ США на санкции за "Северный поток-2"
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16:17
На Кубе впервые за 40 лет назначили премьера
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15:45
Польша на слова Путина о Второй мировой: пропаганда в стиле сталинизма
- 16:47
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18:43
В Кремле назвали "каплей в море" выплату Украине 2,9 млрд долларов "газовой" компенсации
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17:18
Доход Украины от транзита газа за 5 лет составит $15 млрд
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16:15
В "Нафтогазе" назвали дату финальных переговоров с "Газпромом"
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15:23
Тариф на распределение газа с 2020 г. будет повышен в два этапа, с января средний рост по Украине составит 30%
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12:48
Операторы АЗС снизили цены на бензин после встречи с Зеленским
- 18:43
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