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Ученые обнаружили первую планету размером с Землю, на которой может существовать жизнь

08.01.2020 / 08:51
Ученые обнаружили первую планету размером с Землю, на которой может существовать жизнь
Ученые из NASA открыли с помощью космического телескопа первую планету размером с Землю, на которой потенциально может существовать жизнь.

Об этом сообщает NASA.

"С помощью космического телескопа NASA была обнаружена первая планета размером примерно, как и Земля, которая вращается вокруг звезды и на которой потенциально может быть жизнь. Небесное тело назвали ТОI 700 d", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что планета вращается с периодом 37 дней вокруг красного карлика TOI 700, получает от него 86% энергии по сравнению с той, которую Солнце дает Земле. Отсутствие вспышек на этой звезде и расстояние от нее к проявившейся планете существенно увеличивают шансы на существование на ТОI 700 d жизни.

Кроме TOI 700 d в системе TOI 700 есть еще две планеты. Ближайшая к звезде — каменная, которая имеет период вращения 10 дней. Средняя планета, вероятно, газовая, с периодом вращения в 16 дней.

Источник

планета, жизнь, НАСА
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