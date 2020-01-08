Ученые обнаружили первую планету размером с Землю, на которой может существовать жизнь

Об этом сообщает NASA.

"С помощью космического телескопа NASA была обнаружена первая планета размером примерно, как и Земля, которая вращается вокруг звезды и на которой потенциально может быть жизнь. Небесное тело назвали ТОI 700 d", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что планета вращается с периодом 37 дней вокруг красного карлика TOI 700, получает от него 86% энергии по сравнению с той, которую Солнце дает Земле. Отсутствие вспышек на этой звезде и расстояние от нее к проявившейся планете существенно увеличивают шансы на существование на ТОI 700 d жизни.

Кроме TOI 700 d в системе TOI 700 есть еще две планеты. Ближайшая к звезде — каменная, которая имеет период вращения 10 дней. Средняя планета, вероятно, газовая, с периодом вращения в 16 дней.

Источник