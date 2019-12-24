В столице впервые прошел Новогодний парад

Событие состоялось 22 декабря. Участники парада отправились от парка Т.Шевченко.

Участников сопровождал оркестр, а за самим действом вдоль маршрута парада наблюдали несколько сотен человек.

Колонна участников парада прошла мимо Театр оперы и балета Украины, а конечной точкой парада стала Софийская площадь.

Как отметили организаторы, в рамках парада среди участников состоялся конкурс на лучший новогодний костюм. Авторов самых ярких образов ожидали призы и подарки, главный приз - поездка на двоих в Буковель.

Команда проекта: художник по костюмам Леся Патока, режиссер-постановщик Слава Жила, композитор Юрий Звонарь и хореограф Даниил Демехин.

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