В Киеве открыли главную елку страны

В мероприятии приняли участие мэр Киева Виталий Кличко и основатель компании "Folk Ukraine", которая организует новогодне-рождественские праздники на Софийской площади, Игорь Добруцкий.

"В День Святого Николая хочу пожелать всем здоровья, вдохновения. И давайте не будем сейчас забывать накануне праздников тех людей, наших защитников, благодаря которым мы имеем мир над нашим небом, почет тем, кто сейчас на востоке защищает независимость нашей страны", - сказал Кличко.

В этом году празднование на Софийской площади открыл рождественский парад, который прошел от Национальной оперы до главной площади. Для зрителей праздничного действа подготовлены яркая развлекательная программа, встреча Святого Николая и карнавальное шествие, концерт с оркестром НАОНІ, выступление группы "Друга Ріка".

Вместе с главной новогодне-рождественской елкой торжественно открыли елки и во всех районах столицы. Там также запланированы разнообразные зимние развлечения и культурно-художественные события.

Высота елки составляет более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. Вокруг елки развернули восьмиконечную звезду из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике "охраняют" елку вместе с украинскими козаками.

Программа новогодне-рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых состоится как минимум 100 различных мероприятий. Кроме того, в течение праздничного периода в районах города будет проведено более 250 тематических мероприятий.

Также 19 декабря открыла двери Резиденция Святого Николая, которая будет работать до 19 января.

Новогодне-рождественские празднования на Софийской и Контрактовой площадях продлятся до 19 января.

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