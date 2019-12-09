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Пятерых украинских львов отправили в заповедник в Африке

10.12.2019 / 09:14
Пятерых украинских львов отправили в заповедник в Африке
Пятерых львов, родившихся в Украине, в понедельник, 9 декабря, отправили из аэропорта "Борисполь" в Южную Африку, где они будут жить в заповеднике.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Роман Абрамовский в Борисполе.

"Лев и четыре львицы, одна из них - сестра этого льва. Им полтора года, они родились и прожили здесь, но, я думаю, что все согласятся с тем, что львы должны жить в дикой природе. Они будут переселены сначала в карантинное такое местечко, где им сделают анализ крови, проверят на болезни возможно, а затем они будут выпущены на территорию площадью 25 гектаров, где они будут чувствовать себя почти как в дикой природе", - сказал Абрамовский.

Он отметил, что владельцы Бердянского зоопарка "Сафари" приняли ответственное решение безоплатно передать в Южную Африку львов, которое родились в их зоопарке.

"Это частный бизнес, который принял ответственное решение. Они просто не могли их содержать, потому что это и дорого, и требует условий для таких животных. Это было достойное решение, принятое и владельцами зоопарка, и теми людьми, которые помогли решить эту проблему", - отметил заместитель министра.

Он поблагодарил всех, кто приобщился к сложной процедуре оформления документов, и заверил, что ведомство работает над тем, чтобы "такие операции по отселению диких животных в их природные условия проводились очень легко".

Посол Южной Африки в Украине Андре Иоханнес Гроеневальд заверил, что украинские львы без проблем смогут жить в Южной Африке, и этих львов на африканской земле ждет очень хорошая жизнь.

"Мы договорились с организаторами, что там, где они (львы - ред.) будут жить, будет надпись "рожденные в Украине". Там будет атрибутика Украины, и люди будут знать, что в Украине львы рождаются", - рассказал помощник посла Южной Африки Александр Охрименко.

Источник

львы, заповедние, Сафари
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