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Шоу света в центре Гааги

29.11.2019 / 09:08
Шоу света в центре Гааги
В нидерландской Гааге с 28 ноября до 21 декабря 2019 проходит фестиваль света HighLights.

Световые инсталляции можно было увидеть на историческом здании - Рыцарском зале (Ridderzaal), находящимся на территории комплекса Бинненхоф, в котором находятся Генеральные штаты (парламент Нидерландов) и резиденция премьер-министра.

Историческое здание превратилось в гигантский экран, на котором можно было увидеть историю страны. Несмотря на дождь, люди с восторгом наблюдали за шоу.

Источник 

Гаага, шоу света
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