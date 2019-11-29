Шоу света в центре Гааги

Световые инсталляции можно было увидеть на историческом здании - Рыцарском зале (Ridderzaal), находящимся на территории комплекса Бинненхоф, в котором находятся Генеральные штаты (парламент Нидерландов) и резиденция премьер-министра.

Историческое здание превратилось в гигантский экран, на котором можно было увидеть историю страны. Несмотря на дождь, люди с восторгом наблюдали за шоу.

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