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В Житомирской области цистерна влетела в автобус: 9 погибших

24.09.2019 / 09:14
В Житомирской области цистерна влетела в автобус: 9 погибших
Поздно вечером 22 сентября в Житомирской области произошла авария с участием грузовика и автобуса, в результате чего 9 человек погибли, еще 11 получили травмы.

Об этом сообщают полиция Житомирской области, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Дословно полиция: "Около 22:30 на трассе Киев-Чоп, вблизи с. Большой Молодькив Новоград-Волынского района, 55-летний водитель "DAF" с полуприцепом (цистерна), двигаясь в направлении столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением "Житомир-Яремче", который стоял на обочине дороги".

66-летний водитель автобуса остановился, чтобы заменить колесо, часть его пассажиров вышли из салона и стояли на обочине дороги.

В результате столкновения 9 пассажиров автобуса погибли. Водитель грузовика и еще 9 пассажиров автобуса, в возрасте от 42 до 71 года, госпитализировали в Новоград-Волынскую больницу.

ГСЧС в утренней сводке сообщила, что около 23:26 спасателей вызвали для деблокации погибших и пострадавших. ГСЧС сообщает о 9 погибших и 11 пострадавших.

Полиция по данному факту открыла производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Водитель грузовика задержан.

На трассе Киев-Чоп фура влетела в автобус

Погибло 9 человек и еще 10 травмированы

Источник

гибель, трасса, ДТП, Житомир
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