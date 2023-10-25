”Ми не обіцяємо легкої зими”: як сотні мільйонів гривень ”Укренерго” осіли в приватних кишенях, поки енергосистема відновлена на 7%

10 жовтня 2023 року суддя Київського окружного адміністративного суду Євген Марич своїм рішенням підтвердив, що через ряд порушень Національної енергетичної компанії ”Укренерго” Правил ринку електроенергії оператор системи передачі електроенергії лишився 1,13 млрд гривень, які ”осіли” у приватній компанії і не можуть бути використані на оновлення української енергомережі, пошкодженої російськими ракетними атаками.

До чого це може призвести, читайте в матеріалі "Апострофа".

Як відомо, восени та взимку 2022 року російські окупанти намагались знищити енергосистему України, випустивши понад 270 ракет та дронів по об’єктах ”Укренерго”. В результаті цього потужність енергосистеми України зменшилась на 68%, а, за словами виконавчого директора компанії ”ДТЕК” Дмитра Сахарука, останній опалювальний сезон Україна закінчила з руйнуваннями або пошкодженнями теплової генерації на рівні 75%. Пошкодження електростанцій, підстанцій, трансформаторів та ліній електропередач в сумі нанесли шкоди Україні на 11 мільярдів доларів, що є колосальною сумою для нашої країни.

Міністр енергетики Герман Галущенко та прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняють: відновлення масштабних руйнувань енергосистеми йде за планом. Однак, 5 серпня 2023 року Костянтин Ущаповський, голова Нацкомісії, що здійснює держрегулювання в енергетиці, на засіданні енергокомітету Верховної Раді навів шокуючі цифри. За його словами, перед наступним опалювальним сезоном обсяг виконаних об'єктами теплової генерації аварійно-відновлювальних робіт становить лише 1,6% від обсягу пошкоджень, завданих російськими ударами. В ”Укренерго” ж цей показник становить теж далеко не оптимістичні 7%.

"Нажаль, цифри, якими ми сьогодні володіємо щодо виконання аварійно-відновлювальних робіт, а це звітність на 1 липня цього року, не дають нам позитивної думки щодо успішного проходження опалювального сезону", – підкреслів він.

Він зазначив, що в результаті російської агресії ТЕС і ТЕЦ отримали пошкодження обладнання на 29,9 млрд грн, але аварійно-відновлювальні роботи виконані лише на 482 млн грн. Крім того, за словами Ущаповського, мережам оператора системи передачі НЕК "Укренерго" завдано збитків на суму 9,6 млрд грн, проте роботи по відновленню виконані лише на 681 млн грн.

Можна було б подумати, що у державної компанії ”Укренерго”, що оперує всією системою передачі електроенергії в Україні, не вистачає коштів на виконання ремонтних робіт та підготовки до наступної зими. Однак, один за одним виявляються корупційні скандали всередині енергокомпанії, що підтверджують — гроші є, але не там, де вони мають бути.

Так, в розпорядженні редакції є данні матеріалів кримінального провадження №42023000000000754, згідно яких НЕК ”Укренерго” фактично ”подарувало” приватній компанії — енерготрейдеру ”Юнайтед Енерджі” більше 1,13 млрд грн. Ще в вересні 2021 року банк ”Альянс” надав банківську гарантію на суму 1,85 млрд грн ПрАТ ”НЕК ”Укренерго” на забезпечення виконання грошових зобов’язань ТОВ ”Юнайтед Енерджі” перед ”Укренерго” по договору врегулювання небалансів електричної енергії з оплати електроенергії, купленої енерготрейдером в ”Укренерго”.

Впродовж лютого-квітня 2022 року ”Укренерго” продало компанії ”Юнайтед Енерджі” небалансів електроенергії на майже 1,92 млрд грн, але та не повністю розрахувалась за них, залишившись винною ”Укренерго” більше 1,13 млрд грн. Враховуючи це ”Укренерго”, згідно Правил ринку електроенергії, було зобов’язано надати компанії-боржнику статус ”Дефолтний” та направити довідки в ”Ощадбанк” про неоплачені заборгованості ”Юнайтед Енерджі”, аби банк зупинив рух коштів на рахунках підприємства. Але службові особи ”Укренерго” по невідомих причинах не зробили цього.

Більше того, маючи повідомити банк ще 2 березня про велику непогашену заборгованість ”Юнайтед Енерджі”, ”Укренерго”, згідно висновку Держаудитслужби, навпаки двічі — 9 березня та 11 березня — інформувала ”Ощадбанк” про те, що простроченої заборгованості у ”Юнайтед Енерджі” перед ”Укренерго” немає. Завдяки цьому компанія ”Юнайтед Енерджі” впродовж двох тижнів в березні 2022 року замість погашення заборгованості ”вивело” сотні мільйонів гривень, фактично одержаних злочинних шляхом, на рахунки пов’язаних з нею фірм, таким чином вчинивши легалізацію коштів в особливо великому розмірі. Зокрема, в акті ревізії аудитслужби йдеться про виведення таким чином 479 млн грн.

Це, як зазначено в матеріалах кримінального провадження, надало змогу ”реалізувати злочинний умисел шляхом реалізації банківської гарантії АТ “Банк Альянс”, за рахунок якої було частково погашено заборгованість та створено передумови для стягнення з банку додатково коштів у сумі 1,13 млрд грн”.

Таким чином, поки йде слідство, вже півтора року приватна компанія фактично користується мільярдом гривень державної енергетичної компанії ”Укренерго”, яка, в свою чергу, мала б витрачати ці кошти на ремонт та відновлення своїх об’єктів та обладання, готуючи країну до безпечної зими. І це — не єдина історія, коли ”Укренерго” ”подарувало” гроші компанії ”Юнайтед Енерджі”. В тому ж 2022 році національний енергооператор продав електроенергії ТОВ ”Юнайтед Енерджі” ще на 117,6 млн грн, за що останнє також не розрахувалось, що цілком може вказувати на певну змову між НЕК та приватною компанією: ”Укренерго” продає електроенергію, ”Юнайтед Енерджі” за неї не розраховується, після чого ”Укренерго” намагається через суд ”вибити” ці гроші у банку, який дав банківську гарантію. Тим часом страждає держава.

Примітно, що НЕК ”Укренерго” намагалась оскаржити висновки Державної аудиторської служби, які виявили порушення ”Укренерго” щодо неповідомлення ”Ощадбанку” про заборгованість ТОВ ”Юнайтед Енерджі”. Але суддя Євген Марич, розглянувши доводи сторін, підтвердив: ”Укренерго” порушило чинне законодавство, чим завдало збитків державі на суму 1 млрд 130 млн 632 тисячі 999 грн.

В судовому засіданні ”Укренерго” підтвердило те, що ”Юнайтед Енерджі” мало оплатити рахунки оператора до 2 березня 2022 року включно, але не зробило цього. За Правилами ринку, ”Укренерго” мало 3 березня повідомити ”Юнайтед Енерджі” та регулятора про набуття ним статусу ”Переддефолтний”, що ”Укренерго” зробило лише 7 березня. Судом також було встановлено та підтверджено, що ”Укренерго” проінформувало АТ ”Ощадбанк” щодо розміру простроченої ТОВ ”Юнайтед Енерджі” заборгованості лише 8 березня 2022 року.

”Отже, суд погоджується з доводами відповідача, що позивач із запізненням повідомив Регулятора та учасника ринку TOB ”Юнайтед Енерджі” про набуття ним статусу ”Переддефолтний” та не дотримався строків застосування вимог, передбачених пп.4 пункту 1.7.2 Правил ринку”, — йдеться в постанові суду від 10 жовтня 2023 року.

До банку ”Альянс”, який видав банківську гарантію ”Укренерго” під угоду з ”Юнайтед Енерджі”, оператор звернувся з вимогою зодо покриття заборгованості також із зіпізненням, лише 9 березня 2022 року, коли вже тиждень ”Юнайтед Енерджі” виводило свої кошти зі своїх рахунків, а його борг перед ”Укренерго” штучно, через порушення оператора, збільшувався. Тому банк ”Альянс” відмовився виплачувати заборгованість ”Юнайтед Енерджі” перед ”Укренерго” — вона була збільшена за виною оператора, а не приватної компанії.

Таким чином суд дійшов висновку, що несвоєчасне використання фінансової гарантії та ненадсилання ”Укренерго” довідок до банку щодо розміру простроченої TOB ”Юнайтед Енерджі” оплати вартості його небалансів електричної енергії саме з 3 березня 2022 року вплинуло на дату набуття TOB ”Юнайтед Енерджі” статусу ”Дефолтний”, зростання заборгованості та її непогашення до виставлення першої довідки до AT ”Ощадбанк”, а також формування його обсягів негативних небалансів електричної енергії та їх вартості у березні 2022 року.

Однак, ”Укренерго” продовжує намагатись закрити створену самою ж собою ”диру” у більше ніж мільярд гривень через Північний апеляційний господарський, де 26 жовтня 2023 року суддя Геннадій Коробенко має розглядати її позов до банку ”Альянс”, від якого національна енергетична компанія намагається стягнути ці гроші в якості банківської гарантії. Враховуючи, що в квітні 2017 року Центр демократії та верховенства права, проаналізувавши інформацію про ухвалення сумнівних рішень, причетності до корупції або порушення прав людини, непрозорості або надмірності статків, вніс суддю Коробенко у список кандидатів, які не мають стати суддями Верховного суду України, як недоброчесного, не виключено, що суддя може стати на бік ”Укренерго” та ”роздягти” банк більше мільярда гривень, які ”Юнайтед Енерджі” винна ”Укренерго”.

Однак, це ще далеко не всі гроші ”Укренерго”, втрачені навмисно або через недбалість. До збитків як мінімум у 666,4 млн грн призвела діяльність ”Укренерго” по освоєнню грошей, наданих міжнародними фінансовими організаціями на проведення будівельних робіт та закупівлю необхідного обладнання для пошкодженої енергосистеми України. Держаудитслужба в ході ревізіївиявила,що ”Укренерго” уклало низку контрактів з іноземними компаніями (іспанською Instalaciones Inabensa S.A., азербайджанською Azenco ASC та іншими) та українськими ТОВ "Хорос" та Корпорацією виробничих та комерційних підприємств ”Союз” на певні суми. Але, як виявилось, фактично роботи виконували інші вітчизняні субпідрядники та на суми грошей, значно менші, ніж вказано у контрактах.

Наприклад, в угоді між ”Укренерго” та казахським ТОВ ”Спільне Казахтансько-Українське підприємство ”Союзкомплект” щодо технічного переоснащення однієї з київських підстанцій, вказано постачання та встановлення устаткування на суму 31 млн 286 тисяч доларів. В реальності ж вартість робіт коштувала на 32,7% менше, тобто 280,5 млн грн. ”Це свідчить про необґрунтоване зайве витрачання коштів НЕК "Укренерго" та завищення потреби у залученні кредитних коштів МФО", – йдеться в звіті аудиторів.

А пару місяців тому розгорнувся ще один скандал навколо того, що впродовж січня-травня 2023 року державне підприємство ”Гарантований покупець” виплатило 367 млн грн низці підприємств сонячної енергетики, які розташовані на тимчасово окупованих російськими військами територіях України в Запорізькій та Херсонській областях в той час, коли невідомо, чи взагалі вони працюють і чи виробляють електроенергію. Не кажучи вже про те, чи потрапляє ця електроенергія в єдину енергосистему України.

Ще більшого резонансу історія отримала через те, що сонячні станції, які отримували гроші, такі як "КД Енерджі 2", "Нацпрод", "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", "Грін Енерджі Токмак" і "Грандпауєр ЛЛС", журналісти Bihus.info пов’язують з Ростиславом Шурмою, заступником голови Офісу Президента України Андрія Єрмака.

До чого тут ”Укренерго”? Одразу після оприлюднення цієї інформації, ДП ”Гарантований покупець”, яке викуповує електроенергію у її виробників з відновлювальних джерел і потім продає її на ринку, випустило своє пояснення ситуації. В ній підприємство заявило, що робить виплати виробникам виключно згідно даних, які йому надає саме ”Укренерго” за підписом його уповноваженої особи.

”Згідно з даними НЕК «Укренерго» на цих територіях (окупованих — ред.) розташовано 73 станції (62 юридичні особи) виробників відновлювальних джерел енергії. До другої половини червня 2023 року НЕК ”Укренерго” надавав ”Гарантованому покупцю” для проведення розрахунків оперативні дані щодо обсягу товарної продукції по кожній генеруючий одиниці, в яких в тому числі в графі обсяг – вказувалися фактичні дані по обсягу електричної енергії, що надійшла в мережу”, - йдеться в заяві ДП ”Гарантований покупець”.

І тільки починаючи з липня 2023 року в ”Укренерго” стали надсилати в ”ГарПок” ”нулі” навпроти сонячних станцій, що знаходяться на непідконтрольних українському уряду територіях, а пізніше й взагалі надали відкориговані дані по січню-травню 2023 року, в яких також вказали, що весь цей час енергосистема не отримувала від цих станцій енергію, а значить — не мала за неї і платити. Але завдяки діям ”Укренерго” було втрачено 367 млн грн, які б сьогодні також могли б працювати на вкрай необхідне відновлення української енергосистеми.

Як пише Forbes, голова правління НЕК ”Укренерго” Володимир Кудрицький, який займає свою посаду вже три роки, заявив, що він не має уявлення щодо того, чи працює та чи інша електростанція, чи ні, та чи підключена вона до єдиної енергосистеми. ”Ми ці електростанції не бачимо у своїх мережах. Ми отримуємо дані від обленерго. Ми не знаємо, коли отримаємо дані, чи працює ця електростанція та чи працює синхронно з українською енергосистемою”, - сказав він.

Як тоді може ”Укренерго”, не перевіряючи інформацію, надавати вказівку ”Гарантованому покупцю” робити виплати на конкретні суми станціям, по роботі яких Кудрицький не має уявлення, він не пояснив. Як не пояснив досі, як так вийшло з втраченими сотнями мільйонів гривень у кишенях приватних структур, задля чого ”Укренерго” зробило все можливе.

Нещодавно на брифінгу у Львові Володимир Кудрицький визнав, що наступний опалювальний сезон проходитиме в умовах меншого запасу міцності в енергосистемі, ніж рік тому. ”Ми не обіцяємо легкої зими, але ми точно впевнені, що українська енергосистема вистоїть”, - заявив він. За його словами, ”ніхто зараз не може сказати, чи будуть блекаути, так само, як і ніхто не може дати гарантію, що все буде нормально”.

Очевидно, що ніхто не може дати гарантію, що перераховані корупційні порушення в ”Укренерго” не стануть останніми. Нещодавно Президент України Володимир Зеленський запропонував прирівняти на час війни корупцію до державної зради. Судячи з усього, що відбувається сьогодні в ”Укренерго” під керівництвом Володимира Кудрицького, це, на нашу думку, більш, ніж розумне рішення.