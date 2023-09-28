Свято наближається: проявлення ознак звільнення Криму

Заздалегідь приречений флот

22 вересня у мережі з’явились вражаючі кадри: телеграм-канал Mash на волне показав, як виглядала будівля штабу ЧФ РФ відразу після ракетного удару по ній. Очевидно, ракета влучила просто у ціль, уразивши військовий об'єкт противника. Внаслідок удару штаб зазнав значних руйнувань, спалахнула пожежа.

За словами військового експерта Сергія Грабського, внаслідок цього удару керівництво ЧФ РФ понесло "достатньо серйозні втрати".

"Я дані у хлопців з ССО брав, - зауважив він у інтерв’ю Ігорю Яковенко. - Удар прийшовся якраз по кістяку керівного складу, це, взагалі-то, достатньо серйозні втрати. Скажу так: звичайно, незамінимих людей немає. Однак я сам служив у штабі Західного оперативного командування, і після закінчення академії лише через три-чотири роки відчув себе дійсно штабним офіцером, розібрався у всіх нюансах. Тому штабний офіцер такого рівня - товар штучний, й треба розуміти, що втрати, котрі зазнав штаб, швидко відновлені бути не можуть".

У ССО між тим стверджують, що багато кого з загиблих окупантів досі не вдалось ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл.

"Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим (адміралом, командувачем ЧФ РФ - ред.) - наші підрозділи уточнюють інформацію. Це відбувається в межах процедури зі збору даних щодо результатів проведеної операції", - додали військові.

На думкуГрабського, вірогідна втрата одного з адміралів демонструє величезні системні проблеми російської армії, її слабкість. До того ж, продовжив він, після втрати корабля першого рангу, яким був підбитий Силами оборони України та затонули крейсер Москва, твердити, що у Росії ще є Чорноморський флот - доволі марно.

"Флотилія різнорідних сил - так, можливо. Та після серії ударів ця група кораблів, давайте все-таки називати її "Чорноморським флотом", бог із ним, була змушена ховатися за кримськими мисами й перестала контролювати західну частину акваторії Чорного моря", - пояснив він поточний стан та вплив на оброноздатність Криму "зникаючого" ЧФ РФ.

Вслід за тим, нагадав Грабський, були удари по російським радіолокаційним об’єктам, взяття під контроль "вишок Бойка", знищення систем кримської протиповітряної оборони.

"Все це дійство призводить російській флот у його звичайний стан, котрий ми спостерігаємо в історичній перспективі як мінімум з середини минулого століття (при чом це не мої слова, це Жуков сказав). Він або вдало топиться, або ховається у бухтах подалі від зони бойових дій. Навіть під час Другої світової війни Чорноморський флот не зміг себе проявити від слова "зовсім". Виявляється, і у 1941 році його лідер Москва був потоплений румунами. Тобто флот повертається у свій звичайний стан - не загрози морі, а боягузливої групи іржавих посудин, що ховаються та скрито наносять удари по беззахисним українським містам та селам. Тож, російський флот у Чорному морі втратив свої десантні можливості. Поки ще може наносити окремі удари – та ефективність його як оперативного об’єднання стає все більш мізерною", - констатував він.

Шляхи розвитку подій

Тож план Залужного, який збирався "чхати" на всіх і продовжувати деокуповувати Крим, вочевидь, працює.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначає: фортифікаційні споруди та лінії оборони в тимчасово окупованому Криму нагадують "листковий пиріг" із 40-кілометровою зоною застосування ствольної артилерії, 80-кілометровою зоною РСЗВ та 120/150-кілометровою зоною (за перспективи отримання засобів ураження відповідної дальності).

На його думку, звільнити Крим від російських окупантів можна за сценарієм, який раніше був використаний Силами оборони України для острова Зміїний. Для цього потрібно повністю ізолювати півострів від зовнішнього світу та методично й планомірно знищувати окупантів.

Важливим моментом Коваленко називає відновлення повного контролю над Азовським морем та виведення з ладу Кримського мосту. Збереження поромного сполучення можливе лише в цивільних цілях, а в разі його використання для логістики окупантів пороми повинні знищуватись у морі або в портах.

"Таким чином, контингент російських окупаційних військ на півострові опиниться в ізоляції і щодня нестиме втрати, відновлення яких не буде можливим. Тобто щоденний мінус, який призведе за деякий час до повної втрати боєздатності російських підрозділів у Криму", - цитує експерта видання Варта.

Для цього, зокрема, ЗСУ завдають ударів по тимчасово окупованому Криму для виснаження, а також створення дір у російській протиповітряній обороні на всій лінії оборони, - розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю The War Zone.

Тож російські окупанти не можуть захистити півострів від атак ЗСУ - їх система протиповітряної оборони не здатна з цим впоратись.

"У нас є зброя, яка нам була потрібна. Це крилаті ракети. Такі, як Х-101, наприклад, якими Росія атакує нас з початку війни, тільки краще. Противник не може збивати ці ракети, незважаючи на те, що у них там "не має аналогів ППО", - заявив в ефірі телемарафону спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

До отримання ракет ATACAMS і Taurus Україна може використовувати для ударів по Криму й Storm Shadow та SCALP, які у нас вже є. Втім, використання касетних ATACAMS, що їх надає нам США, для ударів по густонаселеному півострову сумнівно, - зауважив директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. А ось німецькі Taurus - інша справа.

"Особливість Taurus в тому, що вони здатні пробивати бункери і доволі укріплені споруди: будівлі, які ворог може використовувати для штабів або сховищ боєприпасів тощо. Навіть якщо ми їх отримаємо взимку, застосовувати їх за призначенням можна буде і тоді, наносячи ураження певним об’єктам, максимально укріпленим, які зараз не можемо знищити з вірогідністю 100%", - пояснив він.

Застосовуючи цю високоточну зброю, можна вдало нищити не лише військові склади росіян у Криму, а й залишки їх флоту, що ховатиметься у бухтах.

Маркер "початку кінця"

Російські війська у разі блокування їх у Криму могли би триматися за Чорноморський флот, як за соломинку. І, хоч фізичне знищення такого об’кту, як Керченський (Кримський) міст, дуже складне, однак його пропускну здатність можна дуже серйозно обмежити - практично до нуля, і тут ЧФ РФ стає критичною складовою, - продовжив Грабський. Та у випадку руйнування мосту десантні потужності ЧФ РФ навряд чи зможуть бути використані для утримання угрупування росіян у Криму, наголосив експерт.

"Тому він є ключовим фактором. Тай й певна вогнева міць у кораблів, що залишилися, ще присутня, скидати це з розрахунків не варто. Та перше, що зробить Чорноморський флот у разі загрози його існуванню - все, що від нього залишиться, буде переміщено до портів Новоросійська та Туапсе, аби бути подалі. Тож, коли основні сили флоту покинуть Крим - це буде означати кінець російського угрупування на півострові. Тож цей флот, хоч і усічений, є певним маркером. Відого наявності у Севастополі буде залежати подальша доля кримського угрупування. А змінити ситуацію на полі бою він не може", - підкреслив військовий експерт.

Що ж, на фоні цих подій доволі смішно виглядає наказ Путіна про припинення українського контрнаступу до початку жовтня - котрий він, нібито, віддав днями Шойгу.

Ірина Носальська, Korrespondent.net