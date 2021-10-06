Что делать, чтобы дистанционное обучение в Украине не превратилось в каникулы для школьников

У нас дистанционки боятся.

Между тем опыт некоторых стран демонстрирует эффективные решения, благодаря которым эти страны не только успешно преодолели вызовы пандемии (почти не потеряв в результатах обучения), но и значительно усовершенствовали обычный образовательный процесс в школах. Наиболее распространенный инструмент — электронные платформы, которые мы видим в Финляндии, Франции, Корее, Китае и др.

В основном цифровые продукты для образования делятся на:

Маркетплейсы (платные, частично или полностью бесплатные) для всех желающих с разными разработками к школьной учебной тематике или внешкольным развивающим темам.

Ресурсов для школы и внешкольного обучения есть много. Одно из самых известных решений — Академия Хана (США), построенная по принципу «предоставить бесплатное образование мирового уровня каждому в любой точке мира».

Академия предоставляет разные материалы по математике, естественным и гуманитарным наукам, искусству. Что может нас заинтересовать, так это принципы: «Каждый ученик учится в своем темпе, сначала ликвидируя пробелы в понимании учебного материала и лишь потом углубляя свои знания. Контент состоит из созданных экспертами уроков, бесплатных для учеников и учителей. Дает инструменты каждому учителю для обнаружения лакун в знаниях ученика и составления индивидуального учебного плана для каждого».

Есть также множество решений специализированной тематики — например, по: экологии, космическим исследованиям, изучению погоды.

Гибридные телекоммуникационные цифровые платформы: учебное и развивающее телевидение и радио для детей, онлайн-курсы, образовательные материалы текстового и мультимедийного характера, тренажеры, симуляции, тесты для учеников и т.п.

Например, ВВС (Соединенное Королевство), YLE (Финляндия), EBS (Корея) и др.

Это, так сказать, дистанционные решения с длинной историей. Сначала создавалось учебное телевидение и радио. И на сегодняшний день в некоторых странах развита настоящая индустрия телевизионных учебных телепрограмм, фильмов, мультфильмов. Все они объединены с цифровыми платформами, на которых размещены учебные курсы для школы. Это дает учителям, ученикам и их родителям широкий и разный спектр образовательных материалов любой тематики для любого школьного возраста.

Платформы-органайзеры для четкой организации обучения и коммуникаций внутри школ. Это специфические веб-интерфейсы для школьных администраций. Школьники выбирают курсы, следят за их результатами, читают бюллетени и общаются с преподавателями; учителя могут проводить уроки со своими классами, давать собственные тематические разработки, предлагать дополнительные источники информации, выставлять оценки и отмечать пропуск занятий, обновлять информацию и общаться с учениками и родителями (опекунами). Это, например, WIllma, Peda (Финляндия) и т.п.

Платформы с открытыми цифровыми онлайн-курсами, которые отвечают учебным программам школ и открытые для всех учащихся (видео с автором курса, тренажеры, симуляции, тесты и т.п.). Это, например, Yanfudao, Ykt.eduyun (КНР), Eduthek (Австрия), ВШО (Украина).

Какие же интересные функции и инструменты мы можем увидеть на этих платформах?

Видеокомпонент к каждому школьному уроку с учителем — автором курса (обычно короткие, до 15 минут) или несколько видеокомпонентов по 2–3 минуты.

Мультимедийные компоненты: мультфильмы; учебное видео; игровые или документальные фильмы (их фрагменты) и т.п.).

Текстовые материалы: конспекты урока, библиотеки всех школьных учебников, литературные произведения (или их фрагменты).

Библиотеки аудиокниг, фрагментов аудиокниг; видео с учителем или известным человеком, которые читают вслух литературные произведения.

Инструкции для детей, алгоритмы их действия (визуализированные). Отдельно разработанные для родителей, учителей.

Интерактивные тесты (визуализированные). Когда ученик проходит тестирование, его результаты автоматически сохраняются. Так можно просто отслеживать прогресс в обучении школьника, видеть его проблемы. Некоторые системы автоматически предлагают учебный материал для повторения на основании проблем, выявленных при тестировании. А после этого — новый тест для школьника. Таким образом учитываются все индивидуальные особенности обучения. И выстраивается индивидуальная образовательная траектория.

Учебные тренажеры, игры, симуляции. В интересной игровой форме подается новый учебный материал, повторяется материал, шлифуются умения, навыки и, наконец, формируются компетентности.

Дополнительные материалы для учеников, учителей, родителей относительно психологической поддержки. Мы можем увидеть настоящие «кабинеты психологической поддержки», что так актуально в нашем постоянно меняющемся сложном мире.

Дополнительные (в частности внепрограммные) материалы для детей — библиотеки мультфильмов, видеофильмов, лекций на внепрограммную тематику для любознательных и т.п.

Широкое использование принципов STEM, STEAM или STEARM образования. То есть объединение, интеграция науки, инженерии, искусства и осознанного чтения. Такие решения мы видим в разработках ведущих университетов мира для школьных практик, например в Массачусетском технологическом университете: https://www.mit.edu/ и https://steamedu.com/, http://science4school.stemosvita.com.ua/#rec201872206 и т.п.

Инструменты для организации работы учителя с классом на уроке и общения с родителями (опекунами).

Компоненты для снятия зрительной усталости и видео с физическими упражнениями.

И еще много интересного, полезного и мотивирующего для обучения детей. А что же у нас?

Пандемия крайне болезненно и быстро выбросила нас в… современное образовательное пространство. Украинское образование, которое до сих пор не очень проникалось высокотехнологичными новациями и цифровыми компетентностями, вынуждено было реагировать. И нельзя сказать, что в нашем образовании совсем не возникали спорадические попытки что-то сделать в области цифровизации.

В 2004 году в Украине начали программу Intel-обучение учителей цифровым компетентностям. «Масштаб проведения этой программы является свидетельством признания нашей индустрией того факта, что все новейшие технологии ничего не стоят, если учителя не знают, как ими эффективно пользоваться. Чудеса в образовании создают не компьютеры, а учителя», — говаривал Крейг Барретт, глава совета директоров корпорации Intel, почетный профессор Национального университета им. Тараса Шевченко.

Программа Intel® «Обучение для будущего» была общей инициативой Министерства образования и науки Украины, Института инновационных технологий и содержания образования МОН Украины (нынешний Институт модернизации содержания образования), Академии педагогических наук Украины, областных институтов повышения квалификации педагогических работников и корпорации Intel, направленной на переподготовку педагогических кадров с ІКТ и новейших педагогических технологий и призванной оснастить учителей необходимыми навыками для подготовки школьников к экономике знаний XXI века.

Программа имеет международный сертификат и отвечает международным стандартам. Она эффективно внедряется в Германии, Австрии, Японии, Корее, Австралии, Италии, Израиле, Аргентине, США и др. В мире за восемь лет подготовлено более шести миллионов учителей. Планируется, что за последующие пять лет их количество возрастет до 10 млн.

А в 2018 году МОН закупило уникальный для Украины образовательный проект — Национальную образовательную электронную платформу (НОЭП). Ожидалось, что указанная платформа (по аналогии соответствующих решений в развитых странах мира) обеспечит качественным электронным контентом учеников и школьников всей страны. Но закупленная за государственные средства НОЭП так и не заработала. С ней вообще сложилась странная и неоднозначная ситуация.

И вот грянула пандемия… Как оказалось, мы снова были не готовы. Это отвечает нашей национальной традиции — мы никогда не готовы к зиме, лету, стихии…

Массовое отсутствие цифровых навыков у учителей удивило. Несмотря на обучение, о котором радостно говорили. Куда поделились эти сотни тысяч наученных учителей?! Или, может, именно они ушли с работы, ведь в 2004 году учителей было 547 тысяч, а в 2020-м —440 тысяч. Неужели эти 100 тысяч были учителями, которые прошли обучение цифровым компетентностям?

Но Украина все же смогла в конце 2020 года разработать инновационный цифровой продукт — платформу Всеукраинской школы онлайн. После телевизионного формата ВШО (раскритикованного за ошибки и неудачный формат) была создана продуманная система подачи учебной информации на специальной цифровой платформе. Министерство образования и науки Украины, Украинский институт развития образования, Министерство цифровой трансформации и ГС «Освіторія» создали платформу дистанционного и смешанного обучения для украинских школьников. Сегодня на платформе размещены 1800 различных уроков для учеников 5–11 классов, которые включают небольшую видеолекцию до 15 минут, текстовый материал (конспект) для ученика, разные опыты, симуляции и интерактивные тесты к каждой теме. Платформа также содержит дополнительные цифровые ресурсы и ссылку на литературу для любознательных. Все учебные материалы для детей проходили через разные фильтры экспертизы: научной, педагогической, антидискриминационной, редакторской, дизайнерской и т.п. А недавно на платформе появился «Кабинет учителя» — для удобного общения учителей со своими учениками.

Но 1800 уроков — это критично мало. Для организации эффективного учебного процесса, как в школьной аудитории, так и в условиях дистанционного обучения (на которое сейчас переходит, к сожалению, большинство школ), платформу надо наполнять новыми материалами, новыми уроками. На сегодняшний день ни один предметный учебный курс не является завершенным. К новому учебному году не разработан ни один урок, а уроков для младшей школы нет вообще. 1 сентября был всплеск посещения платформы ВШО, и он тут же угас. Потому что новых разработок, как и завершения старых, платформа не предлагает. Почему? Потому что это не приоритет для государства, а следовательно, финансирования нет. Государство не умеет быстро реагировать, как другие страны, на вызовы настоящего. И снова дистанционное обучение станет своеобразными каникулами для школьников?..

Татьяна Харламова

Начальница отдела Украинского института развития образования, соразработчик первого Государственного стандарта образования Украины

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