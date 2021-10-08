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Окончательный развод. Как Рада увольняла Разумкова

08.10.2021 / 06:10
Окончательный развод. Как Рада увольняла Разумкова
Продолжительный конфликт между спикером Дмитрием Разумковым и президентской командой закончился.

Первый номер списка "Слуги народа" на выборах 2019 года потерял свое кресло, которое уже завтра должен занять первый вице-спикер Руслан Стефанчук. О том, как Верховная рада увольняла Разумкова, какое политическое будущее он себе планирует и как парламент будет работать при новом спикере – подробнее в репортаже  из парламента.

– Хочу от нас всех поблагодарить Дмитрия Александровича за работу и пожелать ему дальнейших успехов в политической карьере, – сразу после голосования за отставку Разумкова обратился к депутатам председательствующий на заседании, нардеп от СН Даниил Гетьманцев.

Сам Разумков под аплодисменты зала, в том числе и уже бывших коллег по "Слуге народа", быстро прошел между депутатскими рядами и вышел из сессионного зала. Вопрос его дальнейшей политической карьеры в парламентских кулуарах обсуждался в этот день едва ли не чаще всего. Но конкретного ответа на него не дал и сам Разумков. На брифинге сразу после отставки экс-спикер лишь заверил, что "не собирается на пенсию" и намекнул на возможность баллотирования на президентских выборах.

Последняя ссора

За последние пару недель правящая команда во главе с Владимиром Зеленским и спикер Разумков на многочисленных брифингах, интервью и телеэфирах успели многократно высказать накопившиеся друг к другу претензии. Хотя накануне решающего голосования новые выступления вряд ли могли бы повлиять на позицию депутатов, шанса попререкаться напоследок перед телекамерами стороны решили не упускать.

– Наш парламент реформ, о котором мы мечтали, начал превращаться в парламент времен Владимира Литвина (глава ВР в 2002-2006 и 2008-2012 годах), – заявил с трибуны первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, вызвав аплодисменты в части зала.

Помимо традиционных уже обвинений в саботаже реформ и закулисных договоренностях с оппонентами, Корниенко и другие "слуги" припомнили Разумкову и закрытые кулуары для журналистов (пропускной режим смягчили лишь с сегодняшнего дня), и нежелание поддерживать Православную церковь Украины, и даже то, что он не выключал микрофон, когда в сессионном зале "оскорбляли президента и депутатов".

– Я расскажу вам об Украине своей мечты. Украине, где стреляют только салюты на свадьбах и на днях рождения… – выйдя на трибуну, начал свое выступление Разумков. "Слуги" с хорошей памятью сразу узнали в этих словах начало предвыборной программы Зеленского на выборах 2019 года.

Разумков избрал линию защиты, популярную уже в нескольких созывах парламента во время громкого "развода" какого-то видного депутата с его политической командой: себя такой депутат позиционирует как единственного носителя "аутентичных" ценностей, с которыми его политсила шла на выборы, а всех остальных – как предавших интересы избирателей.

– Принцип "офшоры для власти – это позор" стал принципом "ничего страшного, у каждого ФОПа они есть", – отпустил Разумков шпильку лично в адрес Зеленского.

Несколько дней назад собеседники в монобольшинстве прогнозировали, что за отставку Разумкова проголосуют около 205-210 "слуг", а добрать голоса получится за счет групп "Довира" и "За майбутнє". План даже удалось перевыполнить: за увольнение спикера проголосовали 215 депутатов монобольшинства, "Довира", "За майбутнє", несколько внефракционных и нардепов из "Голоса", а также "Батькивщина" почти в полном составе. В итоге набрались внушительные 284 "за".

Голосование соратников Юлии Тимошенко стало единственной неожиданностью парламентского дня – до этого момента они в целом выступали в поддержку спикера. Еще на прошлой неделе источники как в президентской команде, так и в окружении Разумкова были практически уверены, что партия Тимошенко не поддержит отставку спикера.

Сама Юлия Владимировна в Раду не пришла, а ее соратники больше часа в кулуарах объясняли журналистам мотивы голосования за отставку Разумкова. Они сводились к тому, что монобольшинство и так разрушило парламентаризм в Украине, потому отставка Разумкова ("самого подготовленного политика для должности спикера", по словам депутата "Батькивщины" Сергея Соболева) ничего не изменит.

А вообще, по мнению бело-сердечных, ситуацию могут спасти только досрочные парламентские выборы. Разговоры о возможной коалиции между СН и "Батькивщиной" по мотивам этого голосования обе стороны категорически отбросили.

Турборежим-2

Сразу после решающего голосования уже экс-спикер ВР вышел на брифинг, где ему пришлось отвечать на напрашивающиеся вопросы: о своем дальнейшем политическом будущем и людях, с которыми он это будущее планирует строить.

– Еще до того, как было принято решение, буду ли я главой Верховной Рады или нет, я говорил, что буду строить команду. И внутри парламента, я надеюсь, найдутся такие люди, и вне парламента. На пенсию я точно не собираюсь, – говорил Разумков в привычной осторожной манере.

Но дал вполне прозрачный намек на готовность баллотироваться на следующих выборах президента, намеченных на 2024 год.

– Президентские выборы же еще не начались. Но раньше все что говорили? Что с (поста, - ред.) главы Верховной рады никто не становился президентом. Этот предохранитель мы сегодня убрали. Дальше посмотрим, – заявил Разумков.

Если президентская кампания действительно остается делом отдаленной перспективы, то о ближайшем будущем экс-спикера говорят уже сейчас: останется ли он рядовым внефракционным нардепом (о возвращении в СН речь точно не идет) или попытается создать свою депутатскую группу.

Собеседники РБК-Украина в рядах монобольшинства склоняются ко второму варианту. И исходя из этого планируют выстраивать свою линию поведения в отношении бывшего соратника.

Семеро "слуг" проголосовали против отставки спикера, еще 11 – воздержались или не голосовали. Среди проголосовавших "против" есть три депутата, непосредственно ориентирующихся на Разумкова, которые могут стать ядром потенциального объединения вместе с отдельными внефракционными нардепами.

Как рассказал изданию депутат в руководстве СН, фракция не собирается своими руками помогать Разумкову и исключать кого-то из своих рядов, в том числе и тех, кто проголосовал против его отставки. А в случае самостоятельного выхода из монобольшинства таких нардепов-списочников можно будет лишить мандата. Потому на данный момент шансы на то, что в Раде появится третья депутатская группа во главе с Разумковым в "Слуге народа" оценивают скептично.

В крайнем случае, и самого экс-спикера можно будет лишить мандата – два года назад, после назначения главой ВР, он, согласно регламенту, вышел из фракции СН. Но говорить о реальности такого сценария "слуги" пока не хотят.

Тем временем, уже завтра Рада закончит перестановки в своем президиуме. Спикером должен Руслан Стефанчук, которого, по информации РБК-Украина, метили на эту должность задолго до парламентских выборов. А первым вице-спикером вместо Стефанчука планируют избрать Александра Корниенко, который останется и главой партии "Слуга народа".

Как рассказала изданию замглавы фракции СН Евгения Кравчук, после завершения кадровых перестановок Рада внесет изменения в регламент, чтобы не тормозить свою работу, рассматривая тысячи поправок к законопроектам – в монобольшинстве называют их "поправочным спамом". Откорректируют и спецпроцедуру принятия законопроектов, к которым подаются многочисленные поправки. 18 октября монобольшинство проведет заседание фракции, где обсудит кандидатов на пост главы аппарата ВР. Вероятно, еще и кадровые ротации в правительстве.

– Мы хотели бы ускорить темп, – заключила Кравчук.

Судя по всему, Верховная рада, уже под руководством Стефанчука, снова попытается вернуться к "турборежиму". Хотя, конечно, уже не столь интенсивному, как два года назад.

МИЛАН ЛЕЛИЧ

Источник

ВР, Разумков
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