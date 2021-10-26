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Университеты в пяти областях Украины перешли на дистанционную форму обучения - Минобразования

26.10.2021 / 17:18
В пяти областях Украины высшие учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения до 15 ноября, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Для сохранения здоровья педагогов и соискателей образования в учреждениях профессионального перед высшим, высшего, последипломного образования всех форм собственности и сфер управления, на прошлой неделе Министерством образования и науки было рекомендовано введение дистанционного обучения с 25 октября по 15 ноября. По оперативной информации МОН, университеты 5-ти областей перешли на дистанционную форму обучения", - указывается в сообщении.

На дистанционную форму обучения перешли 100% вузов в Запорожской, Львовской, Николаевской, Одесской и Сумской областях.

"Некоторые вузы используют смешанную форму обучения. Больше всего таких университетов в Харьковской области - 8 заведений, а также по 2 университета в Киевской и Черниговской областях", - отметили в Минобразрования.

По данным министерства, в очном режиме продолжают работать высшие учебные заведения Черкасской области - 8 университетов, а также 5 университетов Житомирской области.

Источник

образование, дистанционное обучение
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