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Закроют ли транспорт в Киеве для невакцинированных: позиция КГГА

26.10.2021 / 16:52
После перехода Киева в "красную" зону адаптивного карантина вакцинированные от COVID точно смогут пользоваться общественным транспортам. Что касается невакцинированных, то вопрос еще решается.

Об этом свидетельствует заявление замглавы КГГА Анны Старостенко на брифинге с главным санитарным врачом Игорем Кузиным и представителям USAID.

По ее словам, в первую очередь ограничения будут касаться невакцинированных.

"Те, кто вакцинирован двумя дозами смогут, свободно пользоваться транспортом, местами общественного питания, гостиницами", - отметила Старостенко.

Она подчеркнула, что на этой неделе в школах объявлены каникулы. На следующей неделе дети тоже не пойдут в школу, на сегодня решается вопрос о том, будут ли это каникулы иди дистанционное обучение.

"В первую очередь будут перевозить вакцинированных, но мы еще ждем действительно разъяснений от центральной власти, как это должно быть. Но в первую очередь мы понимаем, что это должны быть вакцинированные", - добавила Старостенко.

Источник

КГГА, СНБО
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