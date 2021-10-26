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В Церкви прославили в лике святых архимандрита Геннадия (Парфентьева)

26.10.2021 / 17:20
В Церкви прославили в лике святых архимандрита Геннадия (Парфентьева)
Источник: patriarchia.ru
Архимандрит Геннадий был расстрелян 10 ноября 1919 года

В Москве состоялось прославление в лике святых настоятеля Яранского Пророчицкого монастыря архимандрита Геннадия (Парфентьева), расстрелянного богоборцами в 1919 году.

Чин прославление за Божественной литургией в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя совершил Патриарх Кирилл, сообщает Patriarchia.ru.

На малом входе было оглашено постановление Священного Синода Русской Православной Церкви от 23-24 сентября 2021 года о включении архимандрита Геннадия (Парфентьева) в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской с празднованием памяти 10 ноября (по новому стилю), в день его кончины.

Из алтаря священники вынесли икону священномученика Геннадия Яранского и передали Святейшему Патриарху Кириллу. Под пение тропаря и величания Предстоятель Русской Православной Церкви благословил народ иконой ныне прославленного святого.

*** Настоятель Яранского Пророчицкого монастыря архимандрит Геннадий (в миру Григорий Сергеевич Парфентьев) родился в 1864 году в Курской губернии в крестьянской семье.

В 1886 году поступил в Путивльскую Молчанскую Софрониеву пустынь. В 1895 году послушник Григорий поступил в Александро-Невский монастырь, что на Филейке, где в 1896 году принял монашеский постриг и был рукоположен в сан иеродиакона. В 1897 году иеродиакон Геннадий был переведен в Успенский Трифонов монастырь, где был рукоположен в сан иеромонаха в 1900 году.

В 1902 году иеромонах Геннадий был назначен настоятелем Яранского Пророчицкого монастыря. В 1918 отец Геннадий был возведен в сан архимандрита.

По причине высокого авторитета Яранского Пророчицкого монастыря среди местного крестьянского населения советская власть решила разогнать обитель, начав 10 сентября 1918 года с конфискации значительной части монастырского имущества. В ноябре 1918 года отец Геннадий был задержан и отправлен в Вятку, однако уже в январе 1919 года вернулся в обитель.

Вскоре власти приказали монахам покинуть монастырь в срок до 2 февраля 1919 года. Архимандрит Геннадий старался подготовить все необходимое, чтобы братия смогла продолжить свою иноческую жизнь в новых чрезвычайных условиях.

16 февраля 1919 года отец Геннадий был снова арестован. Во время допроса сотрудники Яранской ЧК пытались узнать у настоятеля о том, где спрятана рожь и монастырские драгоценности. На все вопросы отец Геннадий ответил коротко: «Про рожь и крупчатку показать ничего не могу, а драгоценности монастырские находятся при церкви». В апреле 1919 года, находясь уже в Вятской тюрьме, архимандрит Геннадий был приговорен к расстрелу за то, что, будучи ответственным за весь монастырь, скрывал зерно и крупчатку для совершения церковных обрядов.

Архимандрит Геннадий был расстрелян 10 ноября 1919 года.

Источник: Inpress.ua
канонизация, рпц
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