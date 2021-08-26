Космические амбиции. Как Украина покоряла Вселенную и когда вернется на орбиту

Более того, власть решила активизировать усилия по освоению внеземного пространства. Как Украина годами пыталась покорить космос и какие проекты планирует реализовать в ближайшем будущем – ниже в материале.

В ночь на 17 августа с атлантического побережья Южной Америки, а именно с космодрома Куру (Французская Гвиана) взлетела, груженная пятью спутниками, ракета-носитель, к которой приложили руку украинские специалисты. Речь о ракете легкого класса Vega, блок двигателя к которой разработали в конструкторском бюро "Южное" и производят на заводе "Южмаш" в Днепре. Делают это по заказу и за деньги частной немецкой компании Airbus Defence and Space.

За неделю до этого – 10 августа – громадный серебристый "Лебедь", он же космический корабль Cygnus, также стремительно взмыл вверх с американского космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния). На борту аппарата 4 тонны полезного груза, который ожидают астронавты на Международной космической станции (МКС). Обратно корабль загрузят мусором со станции, и он сгорит в атмосфере Земли.

Помогла запустить космический "грузовик" ракета-носитель среднего класса Antares. Украинские специалисты разрабатывают и изготовляют первую из двух ступеней ракеты по заказу американской частной компании Northrop Grumman. Та в свою очередь получает от NASA заказы на доставку космических грузов.

Проекты Antares и Vega на данный момент фактически единственные и стабильные источники дохода для украинской космической отрасли. Именно они позволяют ей оставаться в клубе космических держав. Начать самостоятельные проекты по освоению дальних уголков нашей Солнечной системы Украина пока еще не способна.

Но так было не всегда.

Светлое прошлое

История всей мировой космонавтики неразрывно связана с выходцами из Украины. Еще во времена Российской империи именно уроженец города Короп (теперь Черниговская область) Николай Кибальчич, самоучка-инженер и пламенный революционер, изобрел первый прототип летательного аппарата с ракетным двигателем. "Озарение" к черниговчанину пришло в застенках Лукьяновской тюрьмы в ожидании смертной казни.

Уроженцем Полтавы был пионер космонавтики Александр Шаргей, ставший известным под псевдонимом Юрий Кондратюк. Гениальный инженер-механик, проектировавший ветроэлектростанции в Крыму, также не избежал ареста и советских лагерей. Впрочем, весь мир знает его как человека, рассчитавшего траектории для вывода космических кораблей на орбиту. Его идеи воплотили в жизнь американские астронавты во время своего полета к Луне.

В украинском Житомире родился "отец космонавтики" – Сергей Королев. Образование он получал в Киеве и Одессе. Инженер-первопроходец, он, как и его предшественники, прошел школу выживания в сталинских лагерях. На свободе его стараниями в космос впервые запустили сначала спутник, а затем и человека. Примечательно, что на этих аппаратах стояли ракетные двигатели разработанные также украинцем – уроженцем Одессы Валентином Глушко.

Представителями Украинской ССР были и первые космонавты. Например, уроженец Киевской области Павел Попович в августе 1962 году участвовал в первом в мире групповом полете космических кораблей, а Владимир Ляхов из Антрацита (Луганская область) трижды летал на орбиту и выходил в открытый космос. Представители Кировоградской области Леонид Попов и дончанин Владимир Васютин трижды командовали космическими кораблями.

Всего с начала покорения внеземного пространства его бороздили около трех десятков астронавтов, чья судьба связана с Украиной. Большая часть из них была советскими пилотами. Увы, но после развала СССР они остались работать на космическую программу РФ. Некоторые, как, например, этнические украинки Хайди-Мария Стефанишин-Пайпер и Роберта Линн Бондар летали как представители США.

Официально же Независимую Украину за пределами стратосферы представлял лишь один космонавт – Леонид Каденюк, который в ноябре 1997 года был членом экипажа американского шаттла "Колумбия".

Значительный объем инфраструктуры и проектного потенциала советской космической программы находился на территории Украины. Ключевые игроки тут – завод "Южмаш" и КБ "Южное". Именно они уже почти 70 лет занимаются проектированием, разработкой и изготовлением ракет-носителей. Их основное ноу-хау состояло в том, что боевые ракеты, которыми в изобилии обладал Советский Союз, они смогли переоборудовать для мирных целей – покорения космоса.

Первым выдающимся "детищем" этих украинских предприятий была 30-метровая и 50-тонная ракета "Космос" (63С1), которая в 1962 году вывела на орбиту Земли первый советский военный спутник. За 15 лет эксплуатации ракеты было сделано 143 успешных пуска и всего 22 неудачных. Следующая модификация этого носителя "Космос-2" весила уже около 100 тонн и могла выводить на орбиту сразу 8 спутников.

Уникальность следующей разработки – ракеты "Циклон-2" – была в полностью автоматизированном режиме подготовки ее запуска. Первый пуск состоялся в августе 1969 года. Ее последователь "Циклон-3" пошел, точнее полетел, еще дальше. Эта ракета в отличие от предшественников была не двух, а трехступенчатая, весила почти 190 тонн и могла вывести груз весом 4 тонны на низкие и средние околоземные орбиты. Ее запуски успешно проводились с 1977 по 2009 год.

Следующая линейка легких ракет-носителей называлась "Зенит-2". Компактные и надежные в эксплуатации они летали с 1985 по 2004 год. После развала Союза Украина и Россия создали совместную ракету-носитель "Днепр". Ее запускали с космодрома "Байконур" в течение 1999-2015 годов.

Именно тесная кооперация с РФ обеспечивала украинским космическим предприятиям постоянные заказы на производство ракет и комплектующих к ним. Она же давала доступ и к российским космодромам. Начавшаяся в 2014 году война моментально разрушила эту "идиллию".

Тяжелое настоящее

Впрочем, тенденция к снижению роли Украины как космического государства началась буквально с первых лет Независимости. Это ярко демонстрирует количество запусков украинских ракетоносителей в мире. Если в 1991-1994 годах таких пусков было 10-12 в год (только "Циклон-3" за этот период 24 раза слетал в космос), то уже к началу 2000-х – около 5-7. Небольшой скачок до 8 успешных стартов был в 2006-2008 годах, но затем опять упал до уровня 3-4 пусков ракет в год.

После начала войны и разрыва отношений с РФ, которая была основным заказчиком украинских ракет, их запуски практически прекратились. Последний "Зенит-3SLБ", собранный на "Южмаше", взлетел с "Байконура" в декабре 2017 года и вывел на орбиту спутник африканской страны Ангола. Ракета "Днепр" последний раз взлетала в марте 2015 года с пусковой площадки в Оренбургской области РФ.

Следует отметить, что производство упомянутых носителей было тесно завязано на российских поставщиках комплектующих. Например, двигатели для "Зенита" производил московский завод "Энергомаш". Потеря и рынка сбыта, и поставщика сильно ударила по украинской космической отрасли. Фактически, с 2014 года по нынешнее время наше ракетостроение работает только на два иностранных проекта – уже упомянутые Antares и Vega.

Но нельзя говорить, что только разрыв кооперации с Россией привел украинскую космическую отрасль в тяжелое состояние. Сразу три проекта, колоссальных по объему финансирования и масштабами, завершились громкими провалами.

Первый из них это "Морской старт", торжественно запущенный в 1995 году совместными усилиями Украины, России, Норвегии и США. Его идея была одновременно гениальной и простой: ракета "Зенит" будет взлетать с плавающей морской платформы, которая в свою очередь будет располагаться в оптимальной для запуска точке – на экваторе.

Консорциум обанкротился через 14 лет, так и не выйдя на запланированную регулярность пусков. В наследство всем участникам "Морской старт" оставил долги на почти 1 млрд долларов. В 2016-2017 годах российская частная компания S7 выкупила проект у США и даже объявила о сделке с "Южмашем" на производство 12 ракет "Зенит". Спустя два года контракт "заморозили" на неопределенный срок. Корпуса ракет лежат в ангарах украинского завода и ждут разрешения ситуации.

Следующая масштабная задумка украинских властей в поиске международного партнера и площадки для космических запусков также потерпела неудачу. В октябре 2003 года Украина и Бразилия договорились построить в тропических лесах около побережья Атлантического океана космодром "Алькантара" и запускать с него новейшую украинскую ракету "Циклон-4".

Сроки проекта постоянно сдвигались из-за финансовых вопросов, пока в 2015 году Бразилия не объявила о его прекращении. Глава Бразильского космического агентства Петронио Норонья де Соуза кратко охарактеризовал эту ситуацию как "комбинацию проблем".

Еще один дорогостоящий и амбициозный проект Украина уже провалила вполне самостоятельно и без "помощи" зарубежных партнеров. Речь о запуске телекоммуникационного спутника "Лыбидь". Еще в 2007 году Украина решила построить на его основе системы автономной спутниковой связи. Она крайне важна для сферы безопасности, обеспечения населения доступным интернетом и телекоммуникациями.

Спутник для Украины должна была построить канадская фирма, ракету планировали собрать на "Южмаше", а сам запуск произвести с территории РФ. На финансирование проекта правительство привлекло почти 300 млн долларов кредитных средств от Канады. Задумка завершилась грандиозным провалом.

Коррупция чиновников Укркосмоса привела к растрате средств, а война с РФ помешала достроить ракету самостоятельно. Сам спутник с просроченным сроком эскплуатации более 7 лет пылится на складе в России, точка на орбите, где его планировали разместить, уже передана другой стране, а Украина вынуждена отдавать канадской стороне почти 6 млрд гривен кредитного долга.

Сейчас на орбите Земли нет ни одного украинского спутника. Государство вынуждено запрашивать необходимую информацию и фотоснимки у зарубежных партнеров, которые располагают такой техникой. Существующее положение вещей особенно тяжело сказывается на сфере информационной безопасности, разведке и обороне воюющей страны.

Спутник надежды

Именно с решения этой проблемы начала "возвращение в космос" новая команда власти. К 30-летию Независимости президент Владимир Зеленский поручил запустить на орбиту украинский спутник. Ему дали имя "Сич-2-30" ("Сич 2-1" переименовали в честь 30-летия Украины), аппарат фактически собран и лежит на складе КБ "Южное".

В августе должны завершиться работы по созданию Центра управления полетами для этого спутника. Кроме того, впереди еще важная фаза тестирования, доработка программного обеспечения, подготовка персонала и основное – разработка механизма адаптации спутника с ракетой, которая и выведет его в космос.

Разработка и создание аппарата обошлись Украине в почти 140 млн гривен. Планируется, что он позволит госорганам получать подробные фотоснимки Земли в достаточно высоком разрешении и в режиме реального времени.

Какая именно ракета запустит украинского "малыша" весом в 180 килограмм уже определено. Это будет Falcon 9 от компании американского гения-изобретателя Илона Маска SpaceX. Ориентировочная дата запуска – декабрь этого года, стоимость – около 2 млн долларов. В Министерстве стратегических отраслей промышленности, которое курирует этот проект, уверяют, что Украина уложится в сжатые сроки.

"Делается все, чтобы задание президента Украины по выводу космического аппарата "Сич-2-30" в год 30-летия Независимости Украины было выполнено", – подчеркивает вице-премьер-министр – глава Минстратегпрома Олег Уруский.

Одним, еще не запущенным, спутником во власти решили не ограничиваться. Проект Космической программы на 2021-2025 года предполагает, что Украина в ближайшие четыре года создаст целую группировку из семи спутников дистанционного зондирования.

Кроме того, в планах завершить проект запуска ракеты среднего класса "Циклон-4М", который не удалось реализовать с Бразилией. Новый партнер, готовый предоставить свой космодром, это Канада. Если правительству удастся привлечь почти 5 млрд гривен на достройку носителя, то первый пуск можно будет провести уже в 2022 году.

Более того, вице-премьер Уруский еще в октябре 2020 года в интервью РБК-Украина раскрыл еще одну космическую задачу, кроме спутника "Сич", которую перед профильными чиновниками поставил Зеленский. Речь о постройке ракеты-носителя легкого класса. В проекте космической программы говорится, что приблизительный объем госфинансирования этой идеи составляет 1,3 млрд гривен.

Запускать ракеты Украина планирует с собственного космодрома, утверждает глава Космического агентства Владимир Тафтай.

"В рамках программы есть мероприятия по созданю исключительно украинского космодрома в течение этих пяти лет", – заявил он. По мнению главы Госкосмоса, оптимально будет разместить его на морской платформе.

Активно участвовать планирует Украина и в "Лунной программе". В ноябре прошлого года Госкосмос официально присоединился к международной программе "Артемида", которую организовали США для освоения Луны. В планах украинских чиновников потратить около 2,7 млрд гривен на разработку необходимого оборудования Лунной миссии и на создание лунного модуля.

Всего на космические амбиции в ближайшие пять лет Украина планирует потратить около 35 млрд гривен. Впрочем, основную финансовую нагрузку хотят переложить на частный бизнес. Расходы госбюджета на покорение Вселенной будут составлять приблизительно 15 млрд гривен.

Проект пока что остается лишь проектом. На момент публикации этого материала Космическую программу правительство так и не утвердило. Она все еще на стадии согласования.

Лето 2021 года ознаменовало новую веху в космической эре. Американские миллиардеры Ричард Бренсон и Джефф Безос совершили частные полеты за пределы стратосферы. Их конкурент Илон Маск тем временем запускает многоразовые космические корабли и готовится покорить Марс. Украина вряд ли в ближайшие годы ворвется в лидеры космической гонки. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы собраться с силами и продолжать бег.

ОЛЕГ ЧЕРНЫШ

Источник