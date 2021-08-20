Украина встречает Дельту: мало вакцинированных - и это плохо

И вот по состоянию на 19 августа уже более 1500 новых случаев - такого показателя в Украине не наблюдалось еще с начала июня. Новая волна, как мы знаем, неотвратима, и тревоги добавляет то, что вакцинированные люди могут болеть повторно и распространять вирус дальше.

Какие же прогнозы для Украины и перспективы в преодолении новой волны - далее в материале.

За неделю заболеваемость выросла на 23%

5 августа в Украине впервые за полтора месяца было выявлено 1000 случаев за сутки (до этого последний раз более тысячи инфицированных выявляли 17 июня), а теперь эта статистика медленно идет вверх. Аналитик Евгений Истребин подсчитал, что за неделю рост составил 23%. «По числу новых случаев на душу населения Черновицкая область идет сразу за Киевом», - пишет аналитик. Местные медики отмечают, что сейчас в области традиционный период крестин и свадеб, поэтому именно с этим и связывается повышение заболеваемости.

А вот сколько случаев именно штамма «Дельта» зафиксировано в Украине, неизвестно. Последние данные Минздрава - за 12 августа, когда сообщалось, что «Дельту» обнаружили у 300 человек. В то же время ситуация с распространением «Дельты» в соседних странах выглядит тревожной – в Польше, по словам министра здравоохранения, еще в начале августа 80% коронавирусных инфекций были вызваны штаммом «Дельта», а в Чехии «Дельту» обнаружили в 95% образцов. Поэтому маловероятно, что в Украине эти показатели продолжают оставаться такими низкими.

Когда же ожидать не просто рост, а новой вспышки заболеваемости COVID-19 в Украине? В Министерстве здравоохранения считают, что это произойдет примерно в октябре-ноябре.

«В ближайшие дни мы не ожидаем, что ситуация будет резко ухудшаться. Мы идем по сценарию 2020 года. И если посмотреть статистику за аналогичный месяц прошлого года, то сейчас мы находимся перед пиком. Но хочу напомнить, что в прошлом году пик у нас наблюдался через полтора-два месяца после тех цифр, которые мы регистрируем сейчас», - рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Укринформу. Хотя в Минздраве не исключают, что всплеск коронавируса может начаться раньше.

А вот экс-замминистра здравоохранения, соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк считает, что это произойдет раньше – еще в сентябре.

«Мы наблюдаем общеевропейскую вспышку, вызванную штаммом «Дельта». Этот штамм все больше распространяется и в Украине. Его циркуляция в какой-то момент станет критической, и тогда резко подскочит заболеваемость. Особенность этого варианта коронавируса в том, что заболеваемость будет нарастать очень быстро, а после достижения пика - так же быстро пойдет на убыль. Я думаю, нас такое развитие событий ждет в середине сентября», - сказал Ковтонюк.

Кислород будет, а вот медиков может не хватить

Главный вопрос грядущей волны в том, готовы ли к ней учреждения и что сделало государство и местные органы, чтобы обеспечить их всем необходимым, а прежде всего - кислородом, средствами защиты, медицинскими кадрами. Ведь во время прошлой волны, которая была четко спрогнозирована, проблемы оставались все те же, что и в начале эпидемии.

Насчет обеспечения больниц кислородом недавно прозвучало обнадеживающее заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля. Глава правительства утверждает, что почти 100% COVID-коек обеспечены подведенным кислородом, а еще закуплено 15 тысяч кислородных концентраторов для лечения на амбулаторном уровне. Данные из столицы, озвученные ранее, это подтверждают: в Киеве кислородом обеспечены 97% коек, предназначенных для больных COVID-19, сообщили в КГГА. Хотя опытные медики говорят: если потребность в кислороде во всех заведениях возникнет одновременно, то проблемы все равно могут появиться, поскольку производителей кислорода немного. Поэтому больницы все чаще стараются строить собственные кислородные станции. К примеру, в один день 21 июля об установке кислородных станций сообщили сразу две больницы - центральная районная больница Казатина (Винницкая обл.), и Варашская многопрофильная больница (Ровенская обл.).

С обеспеченностью больниц, принимающих пациентов с ковидом, средствами защиты ситуация хуже, чем с кислородом. По данным Нацслужбы здоровья, в целом по всем опорным заведениям уровень обеспеченности СИЗ составляет 67,5%. А уровень использования - 46,9%. Как объясняют в НСЗУ, низкий уровень использования СИЗ может свидетельствовать о нарушениях при их использовании, в частности о непрерывном использовании одноразовых средств. Или об ошибках заведений при определении ориентировочноӥ потребности в сутки. Высокий уровень обеспеченности и использования СИЗ в ковидных больницах в Запорожской области - 85,3% и 62,7%. Самый низкий - в Хмельницкой, на уровне 31% и 21,3%.

Но похоже, что самой большой проблемой нынешней волны может стать нехватка медиков, говорят специалисты.

«У нас большая проблема з резервом медиков, поскольку по всей Украине приостановились дополнительные выплаты, - отмечает в комментарии Укринформу Ольга Кобевко, врач-инфекционист Черновицкой областной больницы. - Очень мало врачей, неинфекционистов, хотели идти работать в красную зону, и когда решили вопрос о доплатах, ситуация несколько улучшилась. Но теперь эти выплаты почти прекратились, а те, что есть, мизерные, поэтому резерва мы не имеем. Реальные условия таковы, что на последнюю весеннюю волну на одного медика могло приходиться 120 пациентов. Когда один врач остается на суточное дежурство, проводит приемы и консультации, то физически отработать невозможно». Врач добавляет, что из-за отсутствия доплат за полтора года многие медики выехали за границу, поэтому даже если доплаты вернут - работать будет некому.

Глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин, который в силу специфики работы посещает много больниц по регионам, подтверждает такую ​​тенденцию.

«Инфекционисты в глазах государства, как «сезонные» работники. Когда катастрофа пришла, они были всем нужны. Как только произошло ослабление ситуации с заболеваемостью, с ними разорвали договоры, передав многопрофильным больницам. А это неправильно, потому что нужно разграничивать потоки обычных пациентов и пациентов с ковидом. Поэтому за полтора года огромное количество молодых кадров иммигрировали в другие страны - в Россию, в Европу. К примеру, в Донецкой области есть регион, где проживают этнические греки. 30-40% из них за последний год выехали на этническую Родину, среди которых были реаниматологи, кардиологи, гинекологи...»

Также он добавляет, что нет системной работы государства над отработкой мер по инфекционной безопасности, над программами инфекционного контролю, закупкой качественных средств защиты для сотрудников. «Но за полтора года в проведении таких мер значительно активизировались международные организации, в частности ВООЗ, ЮНИСЕФ, Красный Крест. Правда, пока мы видим географическую несправедливость, поскольку проекты инфекционной безопасности в основном ими реализуются на Востоке страны».

14% украинцев получили первую дозу - это еще меньше, чем в России, где коллапс

Как еще один фактор готовности к встрече новой волны, которую принесет «Дельта», нужно выделить охват населения вакцинацией. Сейчас, по данным Минздрава, в Украине по крайней мере одной дозой вакцинировано 14% населения. Иммунолог Андрей Волянский замечает, что оценить эту готовность проще, сравнив с теми странами, куда штамм «Дельта» уже добрался. Это, к примеру, Великобритания, где индийский вариант доминирует.

«Вакцинация стартовала в декабре 2020-го. В Великобритании сначала достигли 90%-го охвата среди 70+. Потом достигли 85% охвата в категории «60-69 лет». Потом 80% среди людей 50-59 лет. В мае начали активно прививать 40-49-летних. Только с началом лета взялись за 30-39 лет. В итоге в Великобритании с мая серьезный подъем заболеваемости, вызванный вариантом "Дельта" (около 500 тысяч инфицированных) - реализуется в 0,25% летальности. То есть летальность по сравнению с подъемами, вызванными первичным Уханским вариантом и вариантом "Альфа", упала в 10 раз. Причем среди непривитых людей старше 50 лет она остается достаточно высокой - около 6%», - отмечает иммунолог.

В Украине план вакцинации населения разработан по тому же принципу, что и в Великобритании, но по факту реализуется наоборот. Если взглянуть на ежемесячные данные по вакцинации, то наиболее привита группа 20-39 лет и 40-49 лет. В июле, из более чем 1,3 миллиона закончивших вакцинацию, 27,2% были люди в возрасте 20-39 лет, 19,9% - 40-49 лет - то есть почти половина из всех возрастов. Только 9,7% привитых из 1,3 милиона - люди старше 70 лет. Люди в возрасте "60-69" составили большую долю - 19,8%, но именно их должно быть больше среди вакцинированных, так как это люди активного возраста, но при этом они группа риска.

С такими тенденциями ситуация в Украине может скорее напоминать ситуацию в России, где низкий охват вакцинацией (первую дозу получили 27% населения). Из-за распространения «Дельты» три дня подряд, по состоянию на 14 августа, там фиксировали рекордную смертность…

Юлия Горбань, Киев

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