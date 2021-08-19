Наперсточники Сытника: какой на самом деле экономический эффект от деятельности НАБУ

В Украине традиционно непросто найти данные об эффективности и финансовой целесообразности содержания той или иной госструктуры. Ведомства любые цифры обнародуют неохотно и, как правило, только после запросов журналистов. Однако, страна меняется, подходы тоже, международные финансовые институции требуют рациональности расходования бюджетных средств. Публичных данных о госфинансах становится все больше - приходится подстраиваться.

Видимо по этой причине отдельные чиновники начали мошенничать с отчетами, пытаясь выдать желаемое за действительное, пишут Новости Украины FROM.UA.

Примечательно, что в перечень «бюджетных аферистов» попал и Артем Сытник, директор недавно с большой помпой созданного Национального антикоррупционного бюро Украины. Причина этого, по всей видимости в том, что НАБУ уже не единожды критиковали за излишнюю дороговизну его содержания, которая не покрывается возвратом в бюджет украденных коррупционерами средств.

Министерство финансов Украины в начале года сообщило, что из государственного бюджета в 2020 году НАБУ перечислили 919,1 млн гривен. В тоже время детективами НАБУ в 2020 году возмещены убытки по результату завершенных уголовных производств на сумму 103,5 млн гривен. Финансовый результат резко отрицательный, ведь содержание антикоррупционеров обошлось казне почти в миллиард, а вернули они в 10 раз меньше.

При этом в середине прошлого года сам Артем Сытник сообщал в пресс-релизе о мифических полутора миллиардах гривен, которые якобы наработал для бюджета за первое полугодие 2020-го.

17 августа прошлого года во время брифинга он заявил, что экономический эффект от работы бюро за шесть месяцев составил 1,5 млрд грн. Однако журнал «Власть денег» не поверил в сочную цифру и направил журналистский запрос в НАБУ и Минфин с просьбой объяснить, откуда взялись упомянутые сотни миллионов гривен. У Сытника пояснили, что про полтора миллиарда погорячились, но компенсированных убытков более 689 миллионов гривен, из которых 1,95 миллионов компенсированы добровольно в ходе досудебного расследование, более 82 миллионов оплачено субъектами хозяйствования, а 605 млн – это оплата третьими лицами задолженности, которая возникла при совершении уголовного преступления. На вопрос, по каким статьям перечислены деньги в госбюджет, в НАБУ тогда не ответили, технично «не заметив» его.

Казалось бы, 689 миллионов – тоже хорошая цифра, хоть и куда меньшая обещанной Сытником. Вот только оказалось, что этих денег казна не получила.

Ответ Минфина шокировал: сумма поступлений от деятельности всех атикоррупционных и следственных органов по антикоррупционным статьям составила с января по июль… аж 48 тысяч гривен.

Однако, в прошлом году Сытнику такие манипуляции с цифрами сошли с рук. Видимо по этой причине в отчетах снова появились несуществующие деньги. В недавнем пресс-релизе НАБУ говорится, что за шесть месяцев 2021 года экономический эффект от деятельности Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры достиг рекордных 1,85 миллиардов гривен. При этом НАБУ само стыдливо признает, что пока в доход государства конфисковано имущества и денежных средств на сумму… лишь 9,6 миллионов гривен.

И если заглянуть в отчет о выполнении Госбюджета за первое полугодие, то именно эта сумма, возвращенная по статьям неналоговых поступлений и по коду бюджетной классификации (21080600) и получается.

Остальные эффектные цифры НАБУ о предотвращении деятельности, которая могла нанести ущерб, и из прочих подобных эфемерных категорий, просчитать и подтвердить практически невозможно. Нужно лишь верить на слово Артему Сытнику, который пытается любыми способами уверить в своей полезности.

В последнее время дела у директора НАБУ идут не сильно хорошо. Его ведомство традиционно лидирует в списке органов, которым больше всего не доверяют граждане. Более того, назначение Сытника на должность было признано неконституционным, а самого его суд признал виновным в коррупционной деятельности.

Вот и рисует директор НАБУ от отчаяния на бумаге цифры, призванные защитить его от потери работы. В прошлом году нарисовал полтора миллиарда, в этом еще на 350 миллионов больше. Однако бумагой сыт не будешь. Недостаточно взять цифру из уголовного дела и занести ее в актив. Пока длятся судебные тяжбы, говорить об экономическом эффекте деятельности НАБУ нельзя. Ведь только суд может принять решение о перечислении денег в государственный бюджет. А решение его зависит от того, настолько хорошо подготовлено Антикоррупционным бюро дело, которое они расследовали.

Как показывает практика, множество расследований НАБУ рассыпаются в судах по причине слабой доказательной базы и некомпетентности следователей. В итоге НАБУ отчитывается о том, что передал в суд дело на сотню миллионов, а положительного решения по нему нет. И денег в казне тоже в конечном итоге нет.

Зато сами антикоррупционеры потребляют государственные деньги исправно. Недавно стали известны их зарплаты. Журналисты одного из украинских СМИ выяснили, какие зарплаты получили за май топ-чиновники НАБУ.

Как выяснилось, самая высокая зарплата была у руководителя НАБУ Артема Сытника - 282 011 гривен. В эту сумму вошли должностной оклад и надбавки, а также более 100 тысяч других выплат – отпускных, индексации, командировочных и компенсации за неиспользованный отпуск. Не смогли преодолеть психологический барьер в 200 тысяч, однако вплотную приблизились к нему зарплаты двух заместителей Сытника – Анатолия Новака и Татьяны Варварской, соответственно 194 264 грн и 192 429 грн.

Журналисты APNews в конце прошлого года подсчитали, что за 6 лет работы в НАБУ потратили 3,6 миллиарда гривен. И в год они тратят на содержание больше, чем вернули в казну за все время работы.

Не удивительно, что все чаще звучат голоса о том, что проще ликвидировать НАБУ и оставить коррупционеров в покое, раз уж их проделки обходятся государству дешевле, чем содержание борцов с коррупцией. Но, возможно, достаточно разобраться лишь с неэффективным руководителем этого органа Артемом Сытником. Так или иначе, директору НАБУ сегодня будет о чем подумать и что посчитать в свой сорок второй день рождения за бокалом коллекционного виски, до которого он большой охотник.