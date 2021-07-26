Как вырваться из экономической ловушки

Можно долго говорить об утраченных за три десятилетия возможностях, однако на нынешнем этапе хочу сосредоточиться на коридорах возможностей, на том, что позволит реализовать существующий потенциал в будущем.

К сожалению, сегодня Украина остается единственной страной Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и бывшего СССР, которая не достигла уровня ВВП 1990 года, а уровень дохода на душу населения остается в 3–6 раз ниже, чем в странах ЦВЕ. Среди причин — структурное несовершенство промышленного сектора (низкая доля высокотехнологических и наукоемких видов продукции) и его экспортная ориентированность при неразвитости внутреннего рынка, значительная и прогрессирующая изношенность основных фондов, низкий уровень производительности труда, высокая энергозатратность производства, ограниченность долгосрочных и отсутствие благоприятных условий для привлечения инвестиций.

Примечательно, что экономические успехи наших соседей, стран Восточной Европы, в значительной мере были связаны с тем, что в какой-то момент для них открылся чрезвычайно мощный, емкий и диверсифицированный рынок Европейского Союза. И тогда весь рынок ЕС стал внутренним рынком для Польши, Чехии, Словакии, Литвы, Эстонии. Аналогичный фактор сыграл свою роль и в прогрессе стран — так называемых азиатских тигров, экономики которых в разгар противостояния политических систем СССР и США получили не только мощные инвестиции с Запада, но и доступ к рынкам сбыта своей продукции.

Поэтому для Украины, которая по сравнению со странами Европы имеет колоссальный и качественный трудовой потенциал, наибольшую территорию, мощный, хотя и устаревший индустриальный сектор, чрезвычайно важны развитие внутреннего рынка и поддержка внутреннего спроса.

Год новых вызовов и возможностей

С начала 2020 года украинская экономика оказалась в новой системе координат, связанных с глобальной пандемией COVID-19. Уже сейчас происходит стремительное формирование новой мировой «постковидной» экономики. Ее будут характеризовать новейшие балансы сил, формирование центров экономического, цифрового и инновационного влияния.

Именно поэтому для Украины в этом и следующем годах должны стать приоритетом восстановительный рост, который позволит не только наверстать тренд, наблюдавшийся до коронакризиса (на уровне 3–4%), но и ускориться для минимизации разрыва в доходах украинских граждан с развитыми странами Европы и мира.

Если речь идет о стратегической перспективе до 2030 года, наша задача — структурная модернизация экономики, основанная на инновациях и технологиях, адаптивная к потребностям глобальных конкурентных вызовов. В этом новом мире субъектными будут лишь те страны, которые сознательно консолидируют свои ресурсы для реализации собственного потенциала.

Сегодняшний вызов — это вырваться из ловушки нынешней экономической модели. Поэтому драйвер на последующие годы для Украины — инвестиции в фундаментальную науку и человеческий капитал: в образовательные программы, здравоохранение, развитие культурного наследия и т.п.

Во-первых, для максимально полной реализации экономического потенциала Украины мы должны обеспечить доверие к стране со стороны международных партнеров, к которым относятся международные институты, иностранные инвесторы и граждане других стран, которые будут стимулировать развитие украинской экономики путем инвестиций и приобретения товаров, услуг украинского происхождения.

Во-вторых, мы должны обеспечить равные правила игры и прозрачную конкуренцию на внутреннем рынке. В стране, в которой часть граждан уже построила для себя комфортные условия, разрушая саму идею конкурентной среды, нужно обеспечить равенство прав и возможностей для каждого в рамках действующего законодательства.

В-третьих, в наших решениях необходим прагматический баланс возможностей либеральной мировой торговли и мер продвижения интересов национальных товаропроизводителей. И в этом контексте важную роль должна сыграть Экспортная стратегия Украины. Она предполагает полноценный доступ отечественной продукции на европейский рынок, восстановление позиций Украины на мировом рынке вооружений, создание мощного аграрного сектора, интегрированного в мировое экономическое пространство, защиту интересов отечественных инвесторов на международных рынках.

Надо перестать быть игроками только на сырьевых рынках, что делает нас зависимыми от конъюнктуры и цен на мировых товарных рынках. Для этого необходимо пересмотреть подходы к составляющим экономического развития за счет науки, инноваций, производства в направлении поддержки производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Не менее важно и то, что, находясь на пересечении нескольких международных транспортных коридоров, Украина должна стать эффективным, быстрым и самым дешевым инфраструктурным хабом для обслуживания глобальных торговых и производственных операций. Для этого необходимо усилить интеграцию в Центрально-Европейское экономическое пространство и Черноморское объединение, расширяя соответствующие форматы в сфере экономики, инфраструктурных проектов, инвестиций и других направлений. Для реализации этих целей в Украине уже создана необходимая инфраструктура — Экспортно-кредитное агентство и Офис по продвижению экспорта. Надо обеспечить их достаточными ресурсами и наладить их полноценную работу.

Новые подходы к управлению экономическими процессами

Изменение модели экономики потребует изменения парадигмы управления. От концентрации на механизмах и инструментах политики мы должны перейти к фокусированию на целях и задачах. Высокотехнологическая устойчивая экономика требует дополнения горизонтальных приоритетов «фокусными», направленными на обеспечение изменения модели экономического развития, а также закрепления на законодательном уровне механизмов и концентрации финансовых ресурсов на стимулировании ускоренного развития точек роста.

Новая модель экономического развития, предложенная правительством Украины, предусматривает определение точек роста, которые станут локомотивами экономического роста. В частности, определены четыре группы отраслей, создание благоприятных условий для развития которых позволит реализовать экономический потенциал страны. Это группы «Технологическое производство», «Безопасность жизни», «Энергетическая безопасность и декарбонизация» и «Город мастеров».

В группу «Технологическое производство» входят отдельные подвиды машиностроения с уникальными технологиями, опытным и высококвалифицированным персоналом. Потребление этой продукции в Украине весьма значительно. Итак, у нас емкий внутренний рынок, который сейчас замещен импортной продукцией. Вместе с тем наши производители в состоянии конкурировать с импортом. Также эти отрасли привлекательны и для иностранного капитала. Их развитие будет способствовать расширению финансового и страхового рынков, научных исследований и разработок, компьютерного программирования.

По аналогичному принципу — емкий внутренний рынок, а также с учетом важности обеспечения энергетической безопасности и декарбонизации — в группу «Энергетическая безопасность и декарбонизация» вошли отрасли добычи сырой нефти и газа, производство продукции нефтепереработки и энергетика. Сейчас не стоит расходовать средства и увеличивать наш спрос на продукцию нефтеперерабатывающей отрасли. Вместо этого необходимо создать условия, чтобы наши производства могли заменить значительные объемы импорта. Спрос на энергетику со временем будет расти. При этом нам надо модернизировать и расширять мощности отрасли, обеспечивать внедрение новых технологий, способных снизить выбросы парниковых газов в атмосферу. Развитие этих отраслей будет стимулировать производство электрического оборудования, машин и оборудования, компьютерного программирования, научные исследования.

В группу «Безопасность жизни» входят сферы услуг, в значительной степени финансируемые из бюджета, но при этом имеющие огромный потенциал для коммерциализации. Увеличить спрос на услуги этих отраслей можно путем расширения бюджетного финансирования и, например, параллельного внедрения страховой медицины в здравоохранении. Пандемия показала всем важность защиты и сохранения здоровья. С учетом развитой инфраструктуры, признанного высокого уровня образования и традиций, уникальных природных условий и наличия квалифицированного персонала потенциал этих отраслей весьма высок. А его реализация будет стимулировать развитие образования, туристической отрасли (внутреннего и лечебного туризма), цифровизации, производства фармацевтических продуктов и препаратов, машиностроительных отраслей (в части инструментов и аппаратов), финансовой и страховой деятельности, патентной деятельности, компьютерного программирования, спорта и т.п. Также от развития этих отраслей непосредственно зависит наше будущее. Ведь здоровая и просвещенная нация — цель каждой страны.

К приоритетам группы «Город мастеров» относятся сельское хозяйство, пищевая промышленность и текстильное производство. Это отрасли, развитие которых зависит исключительно от мастерства и трудолюбия людей, их работы в процессе превращения даров нашей богатой и щедрой украинской природы в безопасные, качественные продукты, одежду и обувь. Говорить о потенциале и вкладе этих отраслей в развитие отечественной экономики нет надобности: это и значительный вклад в ВВП, занятость, экспорт. И здесь тоже есть огромный емкий внутренний рынок, который наши мастера могут занять.

И последний по порядку, но не по своему значению приоритет правительства Украины — это развитие транспортной отрасли. Она является артерией, соединяющей Украину с внешним миром, каждый населенный пункт Украины, каждого человека — между собой. Эта артерия не должна быть узким местом. Внешние инвесторы, понимая потенциал этой отрасли, выстраиваются в очередь. Украина должна воспользоваться этой возможностью, обеспечивая национальные приоритеты. Ведь развитие транспорта — это рост спроса на продукцию наших традиционных отраслей: металлургического комплекса, машиностроения.

Таким образом, транспортная отрасль и четыре группы отраслей — базис проекта новой модели экономического развития. Каждая из этих отраслей обеспечит масштабную мультипликацию роста.

Государственная экономическая политика Украины должна быть актуальной к современным вызовам, как глобальным, так и внутренним. Ее реализация при участии всех заинтересованных сторон позволит Украине приобрести долгожданную субъектность в глобальном экономическом пространстве и обеспечит надежную поддержку нашей страны на пути к европейской интеграции, которая имеет целью повышение благосостояния и качества жизни украинских граждан.

Алексей Любченко, первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины, доктор экономических наук

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