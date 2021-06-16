Готовность к рынку земли №1: что нового придумали земельные аферисты?

Рейдерские страсти

Как только в Украине «запахло» рынком земли, проявилось сразу несколько распространенных схем афер с паями. Первая и сама очевидная их них – аферы с «черными» нотариусами. Прикрываются они тем, что по закону не обязаны проверять достоверность документов, к примеру доверенностей от собственника земли. В итоге мошенники занимаются так называемым регистрационным рейдерством: переоформляют арендованные участки на себя и других лиц. Так же поступают с заброшенными участками, которыми не занимается их владелец.

Министерство юстиции даже выпустило памятку, в которой рассказало украинцам, как сохранить свои паи после запуска рынка земли. В нем два основных правила. Первое – Минюст советует позаботиться о присвоении земельному участку кадастрового номера. Это, по сути, земельный аграрный паспорт, без которого не получится осуществлять юридические операции с землей. Второе – нужно позаботиться о том, чтобы сведения об аренде или собственности земли были внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Миниюст предупредил, что у большинства владельцев земли право на участок не оцифровано и находится на бумажных носителях. Это существенно облегчает жизнь мошенникам, которые подделывают документы и обращаются с ними к нотариусам. Если оцифрованные данные не и попали в реестр, то и сведений о владельце нет. По сути, их знает только тот орган, что выдавал документ и в чьем архиве находится его второй экземпляр. Министерство юстиции рекомендует позаботиться о своей безопасности самостоятельно, поднять свои документы и обратиться к нотариусу или государственному регистратору с просьбой о внесении данных в реестр.

В случае регистрационного рейдерства, когда госрегистратор осуществил незаконное действие, Минюст советует обращаться с жалобой в министерство или Офис противодействия рейдерству. Если же подделали документы – то в Национальную полицию. На такие жалобы Минюст не реагирует.

С прошлого года распространена в Украине и схема, по которой ушлые мошенники предлагают украинцам переуступить свое право на получение бесплатных участков за несколько сотен гривен. За один гектар дают в итоге до 500 грн, хотя его реальная рыночная стоимость уже в этом году может составить не одну тысячу долларов. В интернете размещают объявление с предложение подработать и условием немедленной оплаты. От желающих получить пару сотен нужен только паспорт и код. Еще одно обязательное условие – отсутствие неоплаченных штрафов, ведь иначе участок могут арестовать. По формальной легенде, деньги дают лишь за переуступку прав на получение земли, потому что иначе простому смертному ее не получить, и речь идет лишь об аренде земли. Через некоторое время ее якобы можно будет вернуть, что, разумеется, наглая ложь. Простому украинцу дают почитать договор доверенности, уже в кабинете нотариуса. Потом подпись – и вот они денежки. За пару гектаров можно получить от силы тысячу гривен, однако желающих хватает. Обманутые украинцы полагают, что ничем не рискуют, ведь переписывают на аферистов несуществующее имущество. Вот только в дальнейшем за этот воздушный замок дельцы получат вполне реальные шелестящие купюры.

Рука руку моет

К сожалению, аферы с землей в нашей стране не ограничиваются мошенническими схемами черных нотариусов и простых уголовников. Чем ближе рынок земли, тем больше соблазнов и у госслужащих. То там, то тут гремят скандалы с выделением земельных паев – то ветеранов АТО обманут, то распределят землю на местных алкоголиков и тут же ее заберут. О выделении участков исключительно «своим» стоит ли упоминать?

Но на деле оказывается, что все гораздо серьезнее, ведь бюрократы и судьи целых районов входят в сговор, целью которого становится присвоение десятков гектаров земли. Схема похожа на ту, которой промышляли в девяностые бессовестные дельцы, которые уговаривали или заставляли бабушек и дедушек со старческим слабоумием переписывать на них квартиры. Или же попросту подделывали их подписи, зная, что постоять за них некому, а сами они уже не в состоянии. На подобных аферах «погорел» Кобелякский район Полтавской области. Расскажем только об одном таком деле, хотя их были десятки.

После смерти гражданина С., назовем его так, дочь как наследник первой линии, обратилась к нотариусу насчет наследования двух земельных паев. Какого же было ее удивление, когда оказалось, что наследства ей не видать, поскольку секретарь исполнительного комитета Чербовского сельсовета удостоверил завещание гражданина С. на все его имущество в пользу совершенно неизвестной гражданки Г. И все бы ничего, если бы не простой факт: согласно выводу комисии Кобелякской районной поликлиники гражданин С. по состоянию здоровья требовал пребывания в психоневрологическом доме-интернате. Диагнозы несчастного звучали грозно: выраженная тотальная деменция вследствие перенесенное тяжелой черепно-мозговой травмы. Деменция – это синдром стойкого нарушения когнитивных функций в результате органического поражения мозга. То есть нарушение способности понимать, осознавать, принимать и перерабатывать внешнюю информацию. Кроме того, у гражданина С. был диагностирован амнестичный Корсаковский синдром, который выражается амнезией, дезориентированностью и расстройством памяти. Больные не в состоянии запомнить текущие события, не могут определить время, ответить, где они и кто рядом, что ели, что делали. Не могут найти даже свою кровать и запомнить расположение комнат. Одним словом, если не вдаваться совсем уж в медицинские дебри, совершенно невозможно представить, чтобы гражданин С. мог самостоятельно приехать в Чербовский сельсовет и составить завещание. Посмертная судебная психиатрическая экспертиза подтвердила, что умерший никак не мог осознавать значение своих действия вследствие своего психического заболевания.

И тут уже возникают вопросы к секретарю исполнительного комитета сельсовета и тому, как он устанавливал дееспособность гражданина С.

При этом Кобелякский суд рассматривает подобные дела по искам липовых землевладельцев по такого рода завещаниям с невероятной скоростью и мгновенно утверждает их права на землю. Кроме того, через судебные решения узаконивают паи, которые не были затребованы собственниками. Практика составления завещаний с людьми, которые не осознают значение своих действия, приобретает размах – и наверняка на только в Кобелякском районе. И если в случае с регистрационным рейдерством можно обезопасить себя с помощью советов Министерства юстиции, то с подобными мерзкими схемами в сельской местности нужно бороться с самого верха. Нужна политическая воля, способная разорвать местячковые схемы, где «рука руку моет». Нужно образцово-показательно наказать хотя бы парочку госслужащих, которые возомнили себя богами, способными на ровном месте заработать денег на несчастных больных людях. Только тогда рынок земли станет тем, чем задумывался, а не прикрытием для схем нечистоплотных бюрократов.

Мария Знаменская