Лето на карантине. Масочный режим ослабили, а у цветных зон новые правила: полный список изменений

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Так, теперь вся Украина находится в "зеленой" зоне адаптивного карантина.
Проведение массовых мероприятий в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими.
Однако соблюдение масочного режима является необязательным только при наличии у всех участников и организаторов мероприятия одного из следующих документов:
отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),
отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),
документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса препаратами, включенными Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, теперь украинцы и граждане, имеющие вид на жительство в Украине, могут беспрепятственно пересекать государственную границу при возвращении из других стран.
Однако пересечение КПВВ на Донбассе и админгранице с Крымом для украинцев будет беспрепятственным при наличии документа о вакцинации. При отсутствии прививок необходимо пройти самоизоляцию, которую можно прекратить по результатам экспресс-теста прямо на КПВВ.
Иностранцам, которые пересекают украинскую госграницу, обязательно необходимо иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19. Также гражданам других стран необходимо иметь:
отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 препаратами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
Кроме того, правительство изменило правила введения зон адаптивного карантина. Теперь "зеленая" и "желтая" зоны карантина будут вводиться сразу на всей территории Украины.
В "желтую" зону вся территория страны будет попадать, если в течение трех дней подряд во всех регионах будет фиксироваться один из признаков:
количество выявленных новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - более чем 75;
коэффициент выявления случаев COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена) - более 4%;
количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300;
наличие оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.
"Желтый" уровень эпидемической безопасности будет вводиться государственной комиссией ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.
Если ситуация нормализуется и будет сохраняться в течение семи дней подряд, то страна вернется в "зеленую" зону.
Напомним, 16 июня карантин в Украине продлили до конца лета, но при этом существенно ослабили ограничения.
В связи с ослаблением карантина в Украине по приезду в страну больше не нужно скачивать приложение "Вдома" на свой смартфон. Эта программа использовалась для контроля самоизоляции.
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