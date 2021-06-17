Войти | Зарегистрироваться
10:38

четверг,
17 июня
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Публикации Страна Общество

Лето на карантине. Масочный режим ослабили, а у цветных зон новые правила: полный список изменений

17.06.2021 / 09:39
Лето на карантине. Масочный режим ослабили, а у цветных зон новые правила: полный список изменений
В Украине на лето ослабили карантинные ограничения. Однако действие самого карантина продлили до 31 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, теперь вся Украина находится в "зеленой" зоне адаптивного карантина.

Проведение массовых мероприятий в помещениях разрешается со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими.

Однако соблюдение масочного режима является необязательным только при наличии у всех участников и организаторов мероприятия одного из следующих документов:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),
отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),
документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от коронавируса препаратами, включенными Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, теперь украинцы и граждане, имеющие вид на жительство в Украине, могут беспрепятственно пересекать государственную границу при возвращении из других стран.

Однако пересечение КПВВ на Донбассе и админгранице с Крымом для украинцев будет беспрепятственным при наличии документа о вакцинации. При отсутствии прививок необходимо пройти самоизоляцию, которую можно прекратить по результатам экспресс-теста прямо на КПВВ.

Иностранцам, которые пересекают украинскую госграницу, обязательно необходимо иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19. Также гражданам других стран необходимо иметь:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса (не более чем за 72 часа до пересечения границы);
документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 препаратами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, правительство изменило правила введения зон адаптивного карантина. Теперь "зеленая" и "желтая" зоны карантина будут вводиться сразу на всей территории Украины.

В "желтую" зону вся территория страны будет попадать, если в течение трех дней подряд во всех регионах будет фиксироваться один из признаков:

количество выявленных новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - более чем 75;
коэффициент выявления случаев COVID-19 (методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена) - более 4%;
количество тестирований методом ПЦР и экспресс-теста на определение антигена в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300;
наличие оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.
"Желтый" уровень эпидемической безопасности будет вводиться государственной комиссией ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения.

Если ситуация нормализуется и будет сохраняться в течение семи дней подряд, то страна вернется в "зеленую" зону.

Напомним, 16 июня карантин в Украине продлили до конца лета, но при этом существенно ослабили ограничения.

В связи с ослаблением карантина в Украине по приезду в страну больше не нужно скачивать приложение "Вдома" на свой смартфон. Эта программа использовалась для контроля самоизоляции.

Источник

 

коронавирус, карантин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 июня
16 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.