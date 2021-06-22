Провал на ВНО по математике: что пошло не так в школе и как спасти ситуацию

И это вопреки тому, что порог по математике был самый низкий среди всех дисциплин ВНО — лишь 10 баллов из 67, и, по мнению экспертов, соответствует уровню угадывания.

Мнения комментаторов по этому поводу разделились — есть даже призывы полностью отменить какое-либо независимое оценивание по математике, потому что детям сложно; есть попытки свалить все на карантин, но на самом деле дистанционка никак не повлияла на проходной балл, потому что программа 10–11 классов не влияет на возможность получить этот балл; недостатки учебников и программы, недостаточное количество часов тоже не такие значительные факторы, чтобы оправдать полное незнание предмета даже на совсем базовом уровне. Тем временем на уровне, необходимом для получения проходного балла, математика нужна для всех специальностей, и просто для жизни человека, живущего в эпоху технологий.

Непонятно, смеяться здесь или плакать, но провальное ВНО по математике совпало с окончанием Года математического образования в Украине. А почему он был объявлен, помните? В конце 2019-го стали известны результаты первого тестирования PISA в Украине, показавшие, что 36% 15-летних учеников не смогли выполнить задание базового уровня. Принимая во внимание такие неутешительные результаты, тогдашний министр образования и науки Анна Новосад объявила 2020/2021 учебный год Годом математики, в течение которого планировалось привлечь внимание общества к важности и необходимости овладения этой дисциплиной и разработать «план мероприятий, предусматривающий целый спектр активностей для стимулирования развития математики в Украине». Вышел Указ президента № 31/2020 «Об объявлении 2020/2021 учебного года Годом математического образования в Украине», а для его выполнения — Распоряжения Кабинета министров Украины «Об утверждении плана мероприятий по проведению Года математического образования в Украине в 2020/2021 учебном году».

Но все это не сработало. Почему? Здесь есть несколько важных вопросов.

Целесообразно ли было объявлять Год математики в Украине? Единого мнения нет даже у авторов этого материала.

С одной стороны — нет, абсолютно нецелесообразно, потому что это были лишь декларации, никто ничего делать не планировал. Удалось лишь провести в школах странные мероприятия под названием «недели математики». Это стандартные мероприятия единственная цель которых — притвориться, что учителя что-то делают, и отчитаться равнодушным некомпетентным чиновникам. Такие события скорее могут отвернуть детей от математики, чем поспособствовать их интересу. Из позитивного — создана заочная школа для школьников в рамках МАН.

Утвержденный распоряжениям Кабмина план не подверстан к реальным исполнителям. Все записаны «по согласию». А это означает, что можно выполнять, а можно не выполнять. Это декларация, хорошее намерение, но реального финансирования, реального плана за этим не видно. Например, там написано, что в каждой библиотеке нужно создать уголок математики. Мы зашли на сайты многих библиотек, а там ничего не делается. Надо сделать корректирующие курсы. Надо сделать индивидуальные задания для детей, которые не успевают изучать математику. Скажите, пожалуйста: сейчас учителя пошли в отпуска, в августе они вернутся в школу и могли бы провести корректирующие занятия. Сколько детей пригласили для корректирующей программы? Сколько средств выделили на эти корректирующие курсы?

На сайтах заведений высшего образования должны были создать уголки математического образования. Например, в Черновицком университете, в Харьковском им. Каразина, во Львовской политехнике сделали. В остальных — не видим.

С другой стороны, Год математики целесообразен, поскольку нужно привлекать внимание общества к математическому образованию и математике. Гуманитаризация образования, проходившая последние двадцать лет, свела математическое образование на нет. Но есть вопросы к реализации этого замысла.

Год математики был реакцией на результаты участия Украины в международном исследовании PISA. Это ли тестирование отражает реальный уровень знаний?

Вероятно, что результаты PISA слишком оптимистичны. Это сертифицированный подход, к тому же на тестировании учителя могли подсказывать, а дети списывать, что невозможно на ВНО. Результаты ВНО по математике, которое сдают очень мало школьников, или ГНА в форме ВНО показали еще худшую картину. Судя по ним, у нас где-то 75% школьников и около 50% взрослых не имеют базовых знаний по математике, то есть не умеют уверенно оперировать числами, процентами, дробями, не понимают принципов базовых измерений. За открытую часть тестов по математике, где нужно не просто поставить галочку, а самостоятельно решить задачу, берется приблизительно половина тех, кто выбирает математику как предмет ВНО. Еще половина решает одну задачу или даже делает это частично. Хотя в этом году ВНО было, на наш взгляд, несложное. Открытую часть теста решает приблизительно одна восьмая часть участников тестирования. Это очень маленький процент способных выпускников. Большинство даже не старается решать задачи открытой части, хотя их решение не требует усиленной подготовки. Представляете, какими будут результаты, если этот тест будут проходить все дети, а не только желающие? Еще хуже.

Это свидетельствует о катастрофе с математическим образованием в стране. Есть сильное сопротивление ГИА в форме ВНО по математике, хотя она обязательна, как предусмотрено законодательством. Есть опасения, что в следующем году, как и в этом, ее отменят, потому что кто же хочет знать реальную картину? С этим же придется что-то делать. К тому же руководители школ, наверное, заинтересованы выдать хорошие аттестаты так называемым гуманитарным детям, то есть тем, кто имеет более-менее приличные успехи по другим предметам (где можно вызубрить, грубо говоря), однако не знает математики.

Какие самые большие проблемы с овладением математики?

Катастрофа с математическим образованием — это многофакторная ситуация, которая включает, в частности, многолетнее разочарование в изучении математики поколениями родителей и дедушек нынешних учеников.

В девяностых годах прошлого века родители с неплохим образованием вынуждены были, грубо говоря, идти на базар или заниматься чем-то, что не требовало образования. И детей своих они настраивали так, чтобы учиться без нагрузок — «зачем ребенка мучить?». В результате нынешнее поколение родителей либо не получило образования, либо получило очень слабенькое, поскольку преподаватели закрывали глаза на плохие знания студентов, потому что рабочее место преподавателя зависит от количества детей в аудитории. Выгнал десять студентов — потерял работу. В группе обычно двое-трое учатся, а остальные отбывают время. Такое же снисходительное отношение к ученикам практиковалось с 1990-х и в школах. Дети 1990-х — это нынешние родители, большинство которых не считает, что знания нужны. Даже если в классе есть два-три самомотивированных ученика с мотивированными родителями, то им очень трудно учиться в неблагоприятной среде. То же самое касается и учителей. Они не видят мотивированных к обучению детей и сами являются носителями идеологии ненужности образования.

Немотивированность к обучению — общая проблема, но математика пострадала больше всего, потому что с начала 1990-х провозгласили так называемую гуманизацию образования. На самом деле никакой гуманизации не было, детоцентричности не было, любви к детям не было. Была только антиматематика. Большинство учителей математики загнали в стокгольмский синдром, в ту же уверенность, что математика детям не нужна, поэтому они просто отбывают повинность. Они счастливы учить мотивированных детей, которых очень мало, а в сельских школах таких вообще нет, — мотивированные к серьезному образованию люди давно выехали из сел.

Есть и другие моменты, на которые нужно обратить внимание. Это количество часов преподавания математики в школе, которое снизили до трех часов в неделю. Этого мало, даже если есть хороший учитель и хороший ученик. Половина учеников не успевают овладеть программой. У них формируется комплекс неполноценности, и они перестают учиться. Если пропустил одну тему по гуманитарной дисциплине, ее можно отработать самостоятельно. Если же пропустил тему по квадратным уравнениям, то квадратные неравенства уже не сможешь решить. Это базовые знания и навыки, которые и формироваться должны постоянно и долго.

В каждом городе должны быть физико-математические школы. В них надо отбирать учеников, потому что талантливые дети не должны прозябать, загнанные в тупик, их наклонности нужно развивать. Детей, которые занимают высокие места на олимпиадах, участвуют в математических турнирах, поддерживают родители, понимающие, что математическое образование дает шанс на успех за рубежом, что без математики никуда. И вкладывают большие средства в математическое образование своих детей, обычно выбирая школы с изучением английского языка, и репетиторские занятия по математике. Эти две компетенции очень важны для современного человека.

На Западе тоже есть проблемы с преподаванием математики в бедных районах из-за немотивированных детей необразованных родителей. Однако для таких случаев предусмотрены корректирующие курсы. Мы не знаем таких стран, где, как в Украине, годами игнорировалось бы неизучение базовых основ математики. Вам известно, что в профтехучилищах и техникумах нужно изучать арифметику с нуля, потому что большинство детей ею не владеет?

Системная проблема возникла тогда, когда Украина перешла на двенадцатилетнее образование. Все программы были переработаны на двенадцатилетнее образование, а потом — во времена Табачника — нам вдруг сказали: нет, у нас будет одиннадцатилетка. И это повлияло на рабочие программы в университетах, потому что раньше предполагалось изучение математики два-два с половиной года, а теперь — год-полтора, хотя никто не добавил корректирующие курсы. То есть в школе год забрали, а в вузе не добавили.

Что надо делать, чтобы математическое образование снова стало приоритетом в обществе?

Нужны качественные учебники. Те, что есть, нуждаются в хороших учителях, однако сейчас в ряды педагогов влилось поколение тех, кто когда-то на минимальный балл сдавал ВНО по математике. Возможно, следует подумать о переводной литературе и адаптировать программы, апробированные во времена подобных трудностей на Западе. Есть проблема с учителями начальных классов, — они не знают математики даже на начальном уровне. Кроме того, квалификационный стандарт не требует от них владения этой компетенцией.

Главное — необходимо изменить подход с имитации обучения на само обучение. Это касается не только математики, но и многих других предметов.

Нужно восстановить научно-популярные журналы вроде «В мире математики», который выпускал КНУ им. Т. Шевченко. Хотим подчеркнуть: классические математики, профессионалы уже поняли, что надо обращать внимание на школьную математику.

В общем, на математическое образование надо обращать внимание, надо увеличивать количество часов, создать комитет из ученых, который бы проанализировал состояние математического образования, сделал статистические исследования и предоставил рекомендации. Без математического образования невозможно любое другое образование, ни технологическое, ни компьютерное, ни химическое, ни биологическое... То есть базовые основы надо закладывать, и к тому же закладывать своевременно.

Толковые преподаватели и руководители школ и университетов сами великолепно знают, что надо и что можно сделать. Но, принимая во внимание жесткие рамки для учебных заведений и имитационные процессы в образовании, единственные люди, которые могут что-то делать для детей в этой ситуации, — это родители, общественные организации и люди или предприятия, которые хотят помочь образованию.

Что делать родителям? Придирчиво выбирать школы и учителей для своих детей. Привлекать помощь (свою, родных, друзей, репетиторов, внешкольные заведения). Не демотивировать детей, прекратить разговоры о ненужности математики и самим повторить математику на базовом уровне, почитать книжки об изучении математики. Перестать просто обвинять кого-то в том, что произошло. Да, мы знаем о некомпетентности МОН и официальных «педагогов», о плохих программах, но это никоим образом не поможет сейчас вашим конкретным детям.

Основной источник проблем с математикой — недостаточная функциональная грамотность, то есть неумение понимать прочитанный текст. Это, кстати, хороший аргумент против мифов о непостижимости математики для гуманитариев и о «специализации» полушарий главного мозга. Поэтому родители должны читать книги вместе с детьми, мягко проверять понимание прочитанного. Благоприятны для изучения математики дополнительные занятия — музыка, шахматы, рисование.

Работодателям — даже для очень простых работ — следует начинать думать о тестировании работников и кандидатов в работники по базовым знаниям математики и о дополнительном обучении нужных работников нужным навыкам. Понимать, что диплом о высшем образовании, даже престижного украинского вуза, не означает наличия начального образования. Помнить, что человек, который не может сложить ½ и ⅓, бездельничал и обманывал в школе, и учитывать соответствующие риски для себя.

Ирина Егорченко

старший научный сотрудник Института математики НАН Украины, кандидат физико-математических наук

Алла Воробьева

кандидат физико-математических наук, доцент Черноморского национального университета имени Петра Могилы

Светлана Благодетелева-Вовк

кандидат экономических наук

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