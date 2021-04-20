Субсидий "на шару" уже не будет: требования для получения выплат усиливают

Поводов для отказа гражданам в получении денег в качестве компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги вскоре станет больше. Цель - исключить выплаты лицам, не относящимся к социально уязвимым категориям и на самом деле в государственной поддержке не нуждающихся. Пока определены "магистральные" направления усиленных проверок субсидиантов. Конкретные механизмы и нормы еще нарабатывают в Минфине и в Минсоцполитики.

Кому-то может "не повезти" с субсидией

Постановлением предусмотрены дополнительные ограничения, которые будут основанием для отказа в назначении украинцам жилищных субсидий. В частности, учитывать полученные претендентами на выплаты доходы от депозитов и дивиденды от ценных бумаг. Внимание будут обращать и на дорогие одноразовые покупки, приобретения иностранной валюты, банковских металлов, наличие депозитов, а также на случаи пересечения границы.

Впрочем, в сообщениях пресс-служб Минфина и Правительства о конкретных параметрах ограничений речь не идет. К примеру, пока нет ответов на следующие вопросы:

Будет ли наличие доходов от депозитов и дивидендов от ценных бумаг "автоматическим" поводом для отказа человеку в субсидии, или эти средства просто будут принимать во внимание при расчете общего уровня доходов домохозяйств и пойдет речь только об уменьшении на их сумму государственных выплат?

Есть ли расчеты предела дохода от депозитов и ценных бумаг, который будет считаться основанием для отмены субсидий? Ведь речь может идти и о нескольких десятках или сотен гривень в год, что несоизмеримо со стоимостью предоставленных в течение этого периода жилищно-коммунальных услуг.

То же касается назначения жилищных субсидий в части единовременных дорогих покупок: наличия банковских депозитов (если пенсионер накопил "на черный день" 3-5 тысяч гривень), операций по покупке иностранной валюты и банковских металлов (купил 100 долларов или небольшой золотой слиток в подарок внуку). А также цели поездок за границу (например, к родственникам или на лечение, проплаченный родственниками или благотворительными организациями)...

По мнению экспертов, не лишне было бы услышать и обоснование решения об отмене деятельности и полномочий комиссий, работающих при местных органах власти и назначающих субсидии в отдельных нестандартных случаях. Ранее работа таких комиссий помогала людям получать субсидии в так сказать экстремальных случаях. К примеру, после утраты и порчи имущества в результате пожара или когда относительно зажиточная семья влезала в долги, тратясь на лечение кого-то из членов семьи...

Немного света на ситуацию пролил в эфире телеканала "Интер" заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко. Он напомнил, что с 1 мая начнется переназначение субсидий на следующий период. Поэтому правительственное решение и появилось именно сейчас. Мол, ужесточение требований к адресности госcубсидий - продолжение серьезной работы по подтверждению права граждан на такую ​​поддержку. Ведь проверки показали, что не все, кто получает помощь, на самом деле в ней нуждаются. По его словам, были случаи, когда через несколько недель после успешно оформленных выплат люди покупали валюту больше чем на миллион гривень.

"Но субсидия - это адресная социальная помощь тем, кто не может, а не тем, кто не хочет оплачивать коммунальные услуги. Поэтому устанавливается четкое правило: если претендент на субсидию сделал покупку стоимостью более 50 тысяч гривен, выплаты ему не будут назначать. Кроме того, вводятся ограничения при наличии у семьи двух жилых помещений, двух транспортных средств и так далее", - рассказал Музыченко.

Сколько конкретно получателей субсидий таким образом планируют "отсеять", замминистра не уточнил. Заметив лишь, что речь может идти о нескольких процентах от общего количества получателей. Учитывая же, что жилищные субсидии в Украине получают примерно 3 миллиона человек, можем подсчитать сами: речь идет как минимум о 30 тысячах домохозяйств (если это - 1%) и о более 150 тысячах (если 5%). С учетом среднего размера выплат на субсидии (1731 грн в декабре, 2231 - в январе, 1483 - в феврале), получается, что благодаря нововведению государство может экономить от 60 до 300 миллионов гривен в месяц. Или от 700 миллионов до 3,5 миллиардов гривень в год.

Результаты проверок: минус сотни тысяч получателей, "плюс": сотни миллионов для бюджета

При этом следует понимать: вряд ли новые условия получения жилищных субсидий будут более лояльными, чем те, которые уже действуют. Поэтому при случае напомним перечень таких ограничений. Выплаты семье не назначат, если:

Площадь жилья составляет: квартиры - более 130 кв.м, дома - более 230 кв.м. За исключением детских домов семейного типа, многодетных семей, приемных семей, жилых помещений для лиц с инвалидностью, передвигающихся на колясках и тому подобное.

Домохозяйство или член семьи за год перед обращением за субсидией потратили более 50 тысяч гривен на покупку земли, недвижимости, транспортных средств, стройматериалов или услуг (кроме медицинских).

Любой из состава домохозяйства или член семьи имеет в собственности транспортное средство, с даты выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме мопеда и прицепа). Исключение - средства, полученные безвозмездно или на льготных условиях.

В составе домохозяйства или семьи члена домохозяйства есть лица старше 18 лет, которые получают зарплату меньше минимальной.

Семья не вернула переплаченную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды.

Есть задолженность по оплате коммунальных услуг более чем 3 месяца. Или более чем 3 месяца задолженности при уплате алиментов.

Напомним также, что с прошлого году контроль за соблюдением этих и других требований усилен. После принятия Закона "О верификации и мониторинге государственных выплат" власть серьезно взялась за проверку достоверности предоставленной субсидиантами информации, наличии оснований для назначения субсидий и правильности начисления выплат.

По данным Минфина, в прошлом году проанализировали правомерность получения реципиентами государственных выплат почти на 455 млрд гривень. Проверяли все - выплату и предоставление пенсий, пособий, льгот, субсидий, социальных стипендий и других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Дано около 2,5 миллионов рекомендаций для проведения дополнительных проверок правильности выплат на 1,6 млрд гривень.

И больше всего несоответствий обнаружили именно при верификации субсидий. 70% рекомендаций о дополнительных проверках правомерности выплат касаются именно этого вида государственной помощи.

Среди распространенных нарушений:

осуществление государственной выплаты после смерти реципиента (21 тыс. случаев);

приобретение земельного участка, квартиры (дома), транспортного средства, строительных материалов, других товаров долгосрочного потребления или оплаты услуг на сумму, превышающую 50 тыс. гривен (17,5 тыс.);

наличие во владении семьи транспортного средства, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет (9,8 тыс.);

получения субсидий одновременно по двум разным адресам (около 10 тыс. реципиентов).

И это только нарушения, выявленные за один месяц, в декабре!

Всего в прошлом году подтверждено 78% обработанных органами, осуществляющими государственные выплаты, рекомендаций Минфина, - констатируют в финансовом ведомстве. Таким образом, неправомерные выплаты прекратили, предотвращая их безосновательное начисление в дальнейшем. Более того, люди уже вернули государству миллионы незаконно полученных гривень. Если не сделать этого добровольно, местные органы соцзащиты обратятся с исками против нарушителей в суд. Дальше - или принудительное возвращение денег, или арест имущества и банковских счетов и даже вероятность изъятия имущества должника.

Также обратите внимание: если во время прошлогодней верификации кого-то, как говорится "пронесло", расслабляться ему рано, - упомянутый закон позволяет "задним числом" отобрать незаконно полученную субсидию даже через три года после завершения выплат.

Альтернативное мнение: хотим как лучше, получится - как всегда?

Эксперты соглашаются, что, несмотря на принятие законодательства о верификации государственных выплат, в нашем "субсидионном королевстве" не все еще честно и прозрачно. Десятки или даже сотни тысяч семей сознательно скрывают доходы в расчете на "бесплатный" ресурс от государства. По оценкам аналитика Егора Комова, который изучал опыт систем социальной защиты в разных странах, у нас почти 30% субсидиантов указывают официальные доходы, отличающиеся от фактических. Иногда в декларации "забывают" указать одного из членов семьи, а заодно - и его доход. Поэтому ситуацию с субсидиями в Украине, по оценкам эксперта, действительно можно назвать "особой". К сожалению, для многих из граждан воровать у государства - не стыдно. "В некоторых странах предусмотрено уголовное преследование за фальсификацию, ошибки, сокрытие данных при получении социальных выплат. Это фактически кража. Есть государственных денег. Это - налоги каждого гражданина этой страны", - напоминает Комов.

Однако, по мнению эксперта по вопросам социальной политики Андрея Павловского, ужесточение требований к получателям субсидий может не столько ударить по "богатым волкам", притворившимся "бедными овечками", сколько по тем, кому действительно трудно обойтись без помощи государства.

"Каждый раз требования для получения субсидий становятся все жестче и сложнее, - констатирует эксперт в комментарии Укринформу - То есть, все делается для того, чтобы тех, кто получает субсидии, было меньше. Есть официальная статистика: если по состоянию на декабрь 2017 года почти 7 миллионов украинских домохозяйств имели субсидии, то в этом году их стало меньше до 3 миллионов". Такое сокращение, по выводам Павловского, произошло преимущественно за счет заробитчан. Ведь, согласно одному из условий, семья теряет право на субсидию, если в течение 60 суток кто-то из ее членов не платит ЕСВ (если он официально не оформлен как безработный). А люди, которые временно или постоянно работают за границей, единого социального взноса, как правило, не платят. При этом Андрей Павловский считает, что государство должно наоборот быть благодарно работникам, которые ежегодно переводят в Украину более $10 млрд, что поддерживает наши экономику и валюту больше, чем кредиты от международных финансовых институтов.

"То же касается и отдельных пенсионеров и других людей с небольшими доходами, которые получили в наследство распаеванные земельные наделы. Эта земля может не приносить им никакой прибыли. Тем не менее, формально эту семью лишают права на субсидию", - напоминает эксперт.

В то же время он соглашается, что субсидии - большой груз для бюджета. Ежегодно на них идут десятки миллиардов гривень, которые можно было бы использовать, например, на обеспечение более интенсивного экономического развития страны. Поэтому попытки правительства сократить бюджетные расходы вполне понятны. Но для того, чтобы решить проблему кардинально, надо менять подход: увеличивая путем развития национальной экономики доходы населения. Таким образом, все больше домохозяйств могли бы самостоятельно справиться с оплатой "коммуналки".

"Среднестастическая европейская семья, скажем, тратит не более 10% совокупного семейного дохода на оплату жилья и коммунальных услуг. У нас этот показатель достигает 35%. Когда и в Украине он снизится до "цивилизованных" параметров, субсидии населению не понадобятся. Достичь этого можно, или сделав что-то с тарифами, чтобы они не были неподъемными для семейных бюджетов, либо существенно увеличив доходы, чтобы те могли самостоятельно решать бытовые проблемы и не просить милостыню у государства", - заключает Андрей Павловский.

Владислав Обух, Киев

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