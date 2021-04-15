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Дом ВАКСовых фигур

15.04.2021 / 09:21
Дом ВАКСовых фигур
Борьба с коррупцией в нашей многострадальной стране – благодатная тема для спекуляций и манипуляций общественным мнением. Антикоррупционерам в Украине жить хорошо: кормят сытно, требуют мало, об эффективности и не заикаются. Главное вовремя бросить пару-тройку громких имен тех, кого планируется посадить.

Так и поступает, к примеру, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС). Толку с него чуть, зато деньги из казны текут рекой. Не говоря уж о том, что составе суда есть персоналии, чья собственная репутация далека от незапятнанной.

Почем будете, антикоррупционеры?

Если брать ситуацию с антикоррупционной борьбой в сухом остатке, то вывод будет очевиден – содержать армию «борцунов» стране совершенно точно невыгодно. Ежегодные траты на их финансирование существенно превышают суммы, которые те возвращают в бюджет, доводя до конца дела против воров.

К примеру, бюджет ВАКС в 2021 году почти удвоился по отношению к году 2020 и превысил полмиллиарда гривен (510 миллионов). В прошлом году он составлял 290 миллионов, что, впрочем, тоже немало. Зарплаты руководителя суда и его замов за год подросли на 30 процентов, а рядовых судей – в среднем на 20%. Служителям Фемиды купили 34 служебные квартиры общей стоимостью более 84 миллионов гривен и шесть легковых авто. Они имеют великолепное медицинское обслуживание и доступ к санитарно-курортному обслуживанию уровня Государственного управления делами. В общей сложности на суд уже «слили» полмиллиарда гривен, а вернул он в бюджет всего 300 тысяч. Налогоплательщикам было бы гораздо дешевле продолжать содержать только коррупционеров, а не вешать себе на шею еще и тех, кто с ней столь нерезультативно борется. Раз уж ворам все равно сходит с рук коррупция, то не лучше было бы найти более рациональное применение полумиллиарду гривен? В конце концов, потратить их на тысячи кислородных концентраторов.

Откуда денежки, господа?

При этом чуть не каждый пятый из 39 судей ВАСК и сам вызывает вопросы у тех, кто занимается чистотой бюрократических и судейских рядов. Семь победителей конкурса в ВАСУ и Апелляционную палату ВАСУ получили негативные выводы Общественного совета добропорядочности, так как имели сомнительную репутацию.

Так, судья Виктор Маслов, переехавший в Киев из Сумской области, написал в декларации за 2017 год, что его жена купила автомобиль Daewoo Matiz 2013 года выпуска за 20 тыс. грн., тогда как рыночная его стоимость на тот момент была как минимум в четыре раза больше.

Но это еще мелочи.

Судья Оксана Олейник из той же Сумской области, переписала дом, квартиру и два земельных участка на дочь Алину. Богатой наследницей дочь стала в 2012 году, тогда как работать стала в 2015, а потому происхождение денег пояснить так и не смогла. Кроме того, Олейник любит нарушить правила дорожного движения, а после обжаловать постановления в суде и штрафы не платить.

Еще интереснее биография у Андрея Бицюка, сменившего николаевскую прописку на киевскую. В декларации за 2017 год он написал, что мать подарила ему 210 тысяч гривен. Вот только происхождение этих денег осталось покрытой мраком тайной, ведь Людмила Федоровна Бицюк к тому моменту уже была пенсионеркой, а до того работала в Николаевской областной санаторной школе-интернате номер 7. А там вряд ли платят миллионы, позволяющие делать сыновьям такие подарки. На свалившееся от мамы богатство (обеленное уверением, что это подарок) Бицюк купил машину Кіа Сerato, а еще непонятно за какие шиши погасил кредит на 243 тысяч гривен. Кроме того, он не указал принадлежащую матери квартиру и стоимость приобретенного ранее автомобиля. Кроме того, у активистов есть подозрение, что судья переписал на жену земельные участки, дом и квартиру в Николаеве. При этом декларирует супруга Татьяна смешные заработки – в районе 40 тысяч в год. На такие деньги с покупкой недвижимости не разгуляешься. Судья до оформления в ВАСУ зарабатывал тоже немного – порядка 250 тысяч гривен в год. При этом у семьи полно всякой недвижимости и четыре автомобиля.

Если помните, Андрей Бицюк стал широко известен еще в 2011 году, когда скандально подал в суд на президента Украины и ВККС о признании противоправным их бездействия в переводе его в другой суд. Дело он проиграл, но зато запомнился. А в марте этого года дисциплинарная палата Высшего совета правосудия привлекла его к дисциплинарной ответственности. Обвинили его в нарушении правил автоматического распределения дел, ненадлежащем уведомлении судей и их адвокатов о датах судебных заседаний, нерассмотрении заявлений об отводах, немотивированном продлении сроков досудебного расследования на шесть месяцев, необоснованной санкции на обыск и т.д. По мнению подавших на него жалобу судей, нарушения со стороны судьи носят систематический характер.

Много вопросов у общественности есть к Инне Белоус, которая выступала против Майдана 2013 года. Она была в составе коллегии судей, которая 10 декабря 2013 года полностью удовлетворила административный иск Тернопольской обладминистрации

об ограничении права на мирные собрания политическим партиям и неограниченному кругу третьих лиц в части места их проведения от 10 декабря 2013 года до 7 января 2014 года.

Она задекларировала квартиру мужа в Харькове и Чугуеве, а в Тернополе якобы живет у свекрови, которую купила жилье непонятно на какие заработки.

Судья ВАКС Сергей Мойсак скрыл из списка своей собственности квартиру в Никополе, по адресу которой зарегистрирован его адвокатский офис.

Валерия Черная, приехавшая из Днепропетровска, тоже из любителей записывать недвижимость на близких родственников. В 2016 году ее мама купила квартиру в недешевом жилом комплекса «Кировский» в Днепре площадью 128 квадратов и стоимостью порядка 3 миллионов гривен. И это все на пенсию. В декларации судьи квартиры не оказалось. Папа же Валерии прикупил автомобиль Hyundai Tucson 2008 года выпуска стоимостью не меньше 200 тысяч гривен.

В целом у Валерии Черной оказалось сразу несколько квартир в совладении с родителями. Удобная и стандартная для Украины схема ухода от налогов.

Еще один неблагонадежный, по мнению общественников, судья Владимир Цикало, приехавший из Львова. В декларации за 2017 год он указал скромные 150 тысяч гривен заработка, в то время как совсем недавно купил земельный участок площадью 600 кв. м и жилой дом в 401 кв. м в поселке Брюховичи возле Львова.

Были также вопросы к Владимиру Воронько и его квартирам, Елене Танасевич и ее шести земельным участкам, Екатерине Сикоре и ее значительному состоянию. И это если еще не сильно внимательно присматриваться ко многим другим.

Одним словом, с полной и категорической непорочностью у судей ВАКС откровенно не очень. В связи с чем у многих активистов и журналистов назревает вопрос: а стоит ли содержать за полмиллиарда гривен в год судей, который мало того, что почти никого не сажают, так еще и сами не могут воздержаться от коррупционных действий?

Михаил Загородний

коррупция, ВАКС
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