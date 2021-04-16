Почему в России заговорили об уничтожении Украины как государства?

Во всей этой истории с концентрацией российских войск на наших границах примечательным является не столько их численность и количество вооружения, сколько недвусмысленное публичное подчеркивание (хоть и не из первых уст) цели такого обострения: уничтожение Украины как государства.

Идея разрушения украинской государственности не нова для Путина. Ее даже можно назвать идеей-фикс, которая мучила кремлевского вождя с первых дней его царствования в постельцинской России. Он то и дело позволял себе говорить о том, что Украина – «искусственное образование», «геополитический проект», что она «скроена из лоскутков» и т.п.

И дело даже не в зависти мегаимперии, которая из-за самого присутствия Украины в мировой истории оказалась лишенной собственных исторических истоков. Дело в принципах существования империй как класса. Поскольку, согласно им, территории, которые примыкают к границам таких империй, должны быть или выжженной землей, или усеяны обломками других государств, неспособными к самостоятельной политике – своего рода антропогенная зона свалок и засоренных пустошей вокруг современных мегаполисов.

Все известные империи создавались и существовали не только исключительно за счет силового захвата чужих территорий и порабощения жителей этих территорий. Важно было навязать окружающим "варварам" свое мировоззрение. Поскольку, не усвоив мировоззрение своих поработителей, завоеванные народы не могли чувствовать себя счастливыми.

А мировоззрение общества и власти современной России – это "русский мир", как Богом воплощенная идея "обращения всего грешного окружающего мира на путь высокой морали и вселенского терпения". Собственно, такие задачи и ставили отцы идеи - Тютчев и Достоевский, презентуя ее в свое время российскому царю Александру III.

Существование любой другой идеи на границах империи, да еще усиленной государственностью аутентичного населения, всегда было угрозой для российских императоров.

В то же время ликвидация чужой государственности никогда не считалась для России чем-то аморальным, варварским, не воспринималась как унижение прав суверенных народов.

Святым представлялось лишь право на государственность российского – не столько народа, большинство которого составляли лишенные исторической преемственности подданные разрушенных ранее государственных образований, сколько правящего класса.

Удивительно, но большинство будто бы образованных россиян до сих пор не понимают: что такого плохого было в оккупации стран Балтии в начале Второй мировой войны или в старании разрушить как независимое государство Финляндию. Ведь речь шла о защите священных границ СССР!

Что касается Второй мировой, то показательной является одна деталь, приведенная британским историком Аланом Джоном Персивалем Тейлором.

Изучая архивы, он обнаружил, что Гитлер, начиная в 1939 году войну против Польши (в рамках секретного протокола Пакта Молотова-Риббентропа), отнюдь не планировал уничтожить ее государственность. По его замыслу, Польша в усеченном варианте должна была сохраниться как сателлитное государство. Почему же он изменил свое мнение?

Потому что нарвался на сопротивление Сталина, который упорно стоял на своем: Польша должна быть уничтожена так, чтобы о ней не осталось ни одного упоминания. В конце концов диктаторы пришли к согласию, записав в протоколах: “Не допускать на своей территории какой-либо агитации за (государство) Польшу”.

Современные поляки считают совместную оккупацию Польши гитлеровской Германией и большевистским СССР четвертым (по некоторым версиям – пятым) разделом Польши. Тем подчеркивается системность попыток России (а она была заинтересованным фигурантом всех предыдущих разделов страны) стереть Польшу с исторических карт европейской цивилизации.

Собственно говоря, договоренности между Гитлером и Сталиным, по сути, мало чем отличались от тезисов документов, подписанных Российской империей и Пруссией 25 октября 1795 года, чем был узаконен Третий раздел Польши.

Польское государство с тех пор надолго прекратило существование. А немного позже, 26 января 1797 года, в подписанную в Петербурге конвенцию была включена тайная статья, согласно которой Россия, Австрия и Пруссия обязались не упоминать в титулатуре своих правителей названий «Польша», «Польское королевство». Предполагалось также ликвидировать польское гражданство, совместно противодействовать попыткам восстановления государства.

Авторы конвенции считали, что Польша исчезла с политической карты Европы навсегда и память о ней должна погибнуть.

Как так получилось, что польское общество с его огромным опытом как государственности, так и деятельности демократических институтов и гражданского общества, позволило совершить над собой такое надругательство?

Чтобы понять это, стоит внимательно изучить, как проходили первый и второй разделы Польши, как Екатерина II и прусский король Фридрих II Гогенцоллерн планомерно разрушали польские государственные институты, инспирируя войну между центром и регионами, католической и православной церквями, различными слоями населения, проводя катастрофические изменения руками самих поляков – но под дулами пушек и в присутствии 40-тысячного контингента российских "миротворцев".

Впрочем, междоусобно враждующая Польша, раздробленная, практически доведенная до внутренней конфедерации - после каждого якобы окончательного раздела, находила силы для восстания и продолжения борьбы за независимость.

И именно поэтому появился этот пункт Петербургской конвенции, и это уточнение в Пакте Молотова-Риббентропа, которые запрещали упоминать о таком государстве, как Польша...

Чем это похоже на нашу сегодняшнюю ситуацию?

Тем, что видим явные попытки Российской империи повторить сценарий конца XVIII века – это и попытка инкорпорировать в украинскую власть своих ставленников и откровенных предателей, и принуждение к выгодным договорам и коллаборации (как с энергоносителями, так и с Харьковскими соглашениями), и кампания по дискредитации Украины, как общества, "толерантного к нацизму" и "склонного к гражданской войне".

Даже "пробное" отделение Крыма от Украины в 2014 году, по мнению российских стратегов, говорит о неизбежности этого процесса.

Почему все настолько затянулось? По тем же причинам, что и с разделами Польши – материал оказался слишком неуступчивым для "мягкой силы". Всю первую после 2014 года пятилетку российской пропагандой осваивались огромные деньги, чтобы сменить власть на киевских холмах на более лояльную.

Сегодня же для кремлевского руководства стала очевидной истина, что Украина, которая по всем расчетам должна вот-вот развалиться из-за "искусственности ее создания", тем не менее держит удар.

Новая власть, после определенных попыток "посмотреть" в глаза Путину, всерьез взялась за пророссийские силы в Украине, заблокировав работу путинских пропагандистских рупоров.

Какого-то электорального света для сторонников «русского мира» в конце тоннеля не видно. Шансов у Медведчука и компании на следующее президентство – практически нет. Если кто-то и придет на смену Зеленскому на следующих выборах, то он вряд ли будет более благосклонным к Кремлю.

Сегодня украинские блоггеры охотно цитируют российскую пропагандистку Скабееву, что "Зеленский – это Порошенко в квадрате". Не знаю, реальна ли эта цитата, выдумана ли: в интернете ее не нашел.

Но во время поисков имел счастье наслушаться в Ютубе много других ее сентенций. В которых звучит какая-то патологическая ненависть как к украинскому народу, так и к нынешнему руководству государства.

Возможно даже - эта злоба более эмоциональная, чем во времена пятого президента. Тогда Кремлю все было понятно – у власти находились выходцы с Майдана. Сегодняшние же заявления украинских руководителей о том, что Украина неизбежно отдаляется от России, о желании быстрого членства в НАТО – сопровождаются комментариями роспропагандистов, пересыпанными такими выражениями: на месте Украины останется "выжженная земля", "казнить всех, кто довел до этой ситуации", "отдали Украину на изнасилование США"...

И за этим – глубокая обида на тех, кого считали потенциальными вассалами, а они – "не оправдали..."

Поэтому то, что Россия отказалась от "мирного" плана поглощения Украины из-за его неосуществимости – это хорошая для нас новость. Они не увидели в этом никаких шансов, значит, этот путь для них закрыт.

Но есть и тревожная: раздор внутри Украины, поиск внутренних врагов и политическая борьба, которая переходит все грани общественной этики – все еще обнадеживают потенциального захватчика. Накоплением танков и «градов» на наших границах он дает знак, что готов прийти по первому зову. И внимательно слушает: вторит ли в ответ.

Без сомнения, что бы ни случилось, – полное уничтожение такого государства, как Украина, невозможно. Что, кстати, показала и история Польши. Но потери и времена тяжелых испытаний и унижения, которых на долю Украины уже и так выпало немало, нам все же не стоит на себя навлекать.

Вспомним: именно раздор стал причиной тех трагических периодов в жизни Польши, о которых написано выше.

Почему Россия приложила в свое время так много усилий, чтобы уничтожить государственность Польши, на которую не посягал даже Гитлер?

Не только из-за того, что Польша, сначала как Речь Посполитая, а затем как Польская республика, была длительное время мощным конкурентом России в Восточной Европе – и такое не прощается.

Но здесь есть еще и, так сказать, онтологический фактор – само присутствие Польши на карте Европы ломало стройную концепцию "русского мира" как объединенной общности всех славян, всех православных и всех русскоязычных под заботливой опекой России. Польша сама всегда претендовала на то, чтобы возглавлять процессы славянского и восточноевропейского единения.

Еще хуже, пожалуй, была для России ситуация с государственностью и евроатлантическим выбором Украины как исторической сердцевины этого самого "русского мира" (малоросс Достоевский не считал украинцев отдельным народом, отличным от великороссов, они, по его мнению, должны были бок о бок идти крестным ходом за океан, чтобы перевоспитывать одичавших американцев). Мы должны понимать, какой это для них, великороссов, шок. Какая неодолимая пропасть. Какая неутолимая печаль, разрушительная для российской ментальности.

Не случайно заявление Дмитрия Кулебы в Брюсселе о том, что Украина никогда не вернется в "русский мир", было воспринято российскими пропагандистами с большим ужасом, нежели предложение Андрея Ермака разместить на нашей территории американские системы Patriot.

Потому что с ракетными системами можно бороться. Но когда твой цивилизационный миф потерял популярность даже у ближайших соседей, то это звоночек – империя обречена. И никакие ядерные ракеты не соберут ее воедино.

Евгений Якунов

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