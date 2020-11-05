Конституционный кризис: если идти по пути наименьшего сопротивления

Комитет по вопросам антикоррупционной политики на заседании 3 ноября рассмотрел проект Закона «О возобновлении действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовный кодекс Украины» (№4304), внесенный спикером ВР Дмитрием Разумковым, и рекомендовал его к срочному рассмотрению. Уже в ближайшую пятницу, 6 ноября, депутаты будут голосовать за включение этого законопроекта в повестку дня следующих пленарных заседаний, что начнутся с 17 ноября.

Президентский же законопроект о радикальном обновлении общественного доверия к конституционному судопроизводству (путем разгона нынешнего состава КСУ. - Авт.) не получил поддержки даже в собственной фракции. Поэтому профильный комитет его не рассматривал. Будет ли он вообще вынесен "под купол" - пока не известно. И хотя Владимир Зеленский настроен не отступать, уже понятно, что депутаты, даже те, которые фактически въехали в Верховную Раду на его имени, решили не рисковать и тушить конституционный "пожар" по мягкому сценарию. Сначала вернуть прежние редакции антикоррупционных законов, признанных неконституционными, а потом думать, как их правильно переустроить - с учетом критики КСУ. А еще депутаты призвали судей нынешнего состава КСУ добровольно уйти в отставку. Поэтому, если с первой задачей все более-менее ясно (судя по настроениям в ВР, голоса для поддержки найдутся), то со вторым - неясно, а с третьим – точно будет “швах”.

Е-декларирование вернем, а дальше видно будет

Заместитель председателя Комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко, представляя законопроект Разумкова, заметила, что он был внесен как оперативное реагирование на ситуацию, сложившуюся в результате принятия Конституционным судом Украины от 27 октября 2020 года, решение № 13-р / 2020 (подробности - ТУТ), не только возмутило общество, но и повлекло политический кризис в отношениях с международными партнерами Украины. Законопроектом предлагается возобновить действие положений Закона Украины «О предотвращении коррупции», а также Уголовного кодекса Украины, которые были отменены решением КСУ. Комитет рекомендовал как можно скорее включить его в повестку дня и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу и в целом.

«Есть определенные моменты, связанные и с самим решением Конституционного суда, и с тем, что он фактически не дал Верховной Раде времени для того, чтобы устранить расхождения между законодательством и Конституцией», - сказала народный депутат. Потому этим же проектом предлагается дать Кабмину два месяца для разработки и вынесения на рассмотрение ВР предложений о согласовании антикоррупционных норм Конституции Украины.

"Депутаты ищут варианты оптимального выхода из кризиса. Есть более мягкий вариант. А есть более ответственный и жесткий. Сегодня соответствующий парламентский комитет рассматривал только законопроект о немедленном возвращении деклараций. Как своего рода переходный проект, позволяющий хотя бы частично вернуть все в правовое русло . Хотя мы прекрасно понимаем, что этот проект не решает глобальную проблему. А президентский законопроект (который, на мой взгляд, куда четче расставляет акценты и куда правильнее решает ключевую задачу восстановления законности) - сегодня на комитете вообще не рассматривался. Поскольку, по мнению депутатов, это очень эффективное воспитательное оружие, но уже для полного исправления ситуации ", - пояснил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии Укринформу.

«Лифт» свою миссию выполнил ...

Президентский законопроект на Комитете, повторяем, не рассматривался. А в системе он до сих пор находится в статусе «предоставлены для ознакомления».

Давид Арахамия говорит, что сейчас парламент действует одновременно по нескольким сценариям: "Возвращаем в срочном порядке электронные декларации, делаем политическое заявление в КСУ с призывом добровольно сложить полномочия ... (говорят, под этим заявлением подписались уже около 200 депутатов из фракций «Слуга народа», «Голос», «Европейская солидарность» и членов группы «Доверие». - Авт.), а также начинаем работать над процедурой прохождения в законном порядке всех других инициатив". По словам главы властной фракции, их уже целый арсенал. В частности, некий "процедурный путь" изменения пропорции голосов или минимальной квоты при принятии решений КСУ, а также предложения изменить бюджетное финансирование КСУ. "Хотя, все это, безусловно, полумеры, которые не позволяют до конца восстановить безупречность системы. Эту проблему решает только законопроект Президента о полной перезагрузке КСУ", - подчеркнул Арахамия.

Итак, на словах, депутаты из президентской фракции и не против революционной перезагрузки неудобного Конституционного Суда, а на деле призывы своего лидера игнорируют. Даже несмотря на его громкие угрозы распустить парламент.

Может потому, что лидер в данном случае для них слишком условен. Это, по сути, только имя "лифта", которым они в прошлом году беспрепятственно воспользовались, чтобы въехать в сессионный зал парламента. Сейчас многим он уже не нужен.

А может потому, что хорошо понимают: роспуск Верховной Рады при наличии монобольшинства - "миссия невыполнима". Ведь основания для роспуска парламента - это отсутствие коалиции в течение 30 дней, отсутствие правительства после отставки в течение 60 дней или отсутствие заседаний в течение 30 дней. Ни одного из перечисленных законных оснований пока нет и в ближайшее время не предвидится.

Как законно отправить судей на "мыло" и что делать, чтобы уберечься от таких «судей» в дальнейшем

Между тем, юристы подвергают сомнению предложенные депутатами средства конституционного "пожаротушения".

“Что касается позиции многих экспертов и политиков, то выходом из ситуации может быть простое внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции», которые учли бы позиции КСУ (разделение вопросов декларирования и контроля за ним на государственных служащих и судей), то лично я не соглашусь , что подобные изменения решают проблему, – комментирует в своей колонке на НВ член правления Ассоциации юристов Украины, старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий. В первую очередь, из-за реакционности правовой позиции КСУ в вопросах абсолютной независимости судей и судов, которая может привести к признанию неконституционным практически любого закона, под контроль которого попадают судьи (в частности об этом говорится в пунктах 8 и 14 решения КСУ). "Так же, учитывая это решение, практически невозможно вернуть статью 366-1 УК Украины и тем более тем способом, который озвучен судьями КСУ с вычеркиванием из этой статьи слов «заведомо» и «умышленное», что вообще противоречит аргументации, приведенной в решении КСУ", - говорит юрист.

Он предлагает не забывать, что возникновение этого кризиса берет свое начало задолго до указанного решения КСУ, а связано не в последнюю очередь со всей совокупностью отношений между КСУ, другими органами судейского самоуправления и отдельными судами, о чем свидетельствуют материалы НАБУ. "НАБУ длительное время обращало внимание общества на многочисленные факты нечестных связей между судьями КСУ, ОАСК, других судов и ВСП, и эти связи оказали значительное влияние на развитие ситуации в системе судоустройства. Следовательно, действия, которые планируются президентом и парламентом не должны сводиться только к сведению счетов с КСУ, а должны, наконец, решить подвешенные вопросы судебной реформы, которые длительное время заблокированы в том числе в связи с отсутствием ВККС», - убежден Юлиан Хорунжий.

По его мнению, выход в том, чтобы доказать озвученные ранее правоохранителями факты о недоброчеснисть судей КСУ. Причем расследование должно быть проведет в кратчайшие сроки, несмотря на ранги и позиции фигурантов.

«Государство с одной стороны должна показать, что у нее наконец появился аппарат принуждения, а с другой - такие действия власти является не политически мотивированным преследованием. Поэтому максимально оптимальным путем урегулирования ситуации действительно может стать все-таки публичная потеря легитимности указанным решением и судьями, следствием их добровольной отставке », - объясняет юрист.

Кроме этого, по его мнению, парламенту нужно в кратчайшие сроки осуществить назначение двух судей КСУ на вакантные должности, вопросы по которым «подвешенное» уже около года. «Назначение новых, авторитетных судей, которые имеют высокую поддержку и власти, и не в последнюю очередь гражданского общества, само по себе может повлиять на дальнейшую деятельность этого органа, поскольку в противном случае, на волне общего неприятия решений КСУ, решение этого вопроса может перейти с политической или правовой сферы в компетенцию улице, а это чревато негативными последствиями уже не только для КСУ, а для власти в целом », - отмечает Юлиан Хорунжий.

Так же немедленно должен быть решен и вопрос завершения судебной реформы, чтобы по крайней мере прекратить «расшатывать» судейский корпус, гражданское общество и международных партнеров, а также не допустить срыва вышеприведенных мер другими судебными органами. И это все нужно сделать практически «на вчера», чтобы ситуация не вышла из-под контроля вообще.

«Конституционно-судебный» сенат? Такого нам не нужно!

Отдельные политологи тоже не видят особых перспектив в том, как депутаты планируют решить конституционный кризис. В частности, Петр Олещук, прогнозирует, что полурешения точно работать не будут, и объясняет почему.

"...На совещании руководителей фракций у спикера обсуждался вопрос возвращения в законодательство электронных деклараций. Хотят вернуть все в законодательство без изменений на два месяца, чтобы "нормально все отработать". Главная проблема этой идеи в статье 366-1 УК. Если она отменена, то нельзя вернуть ее действие назад во времени, когда она была отменена. Это фактически означает обратное действие в уголовном процессе, что не представляется возможным. Другой проект - депутаты от партий "Слуга народа" и "Голос" регистрируют изменения в закон о Конституционном суде. В частности, в статье 10 о полномочности суда предлагается увеличить кворум с 12 до 17 судей. При том, что сейчас в суде 15 судей. То есть, все решения суда будут заблокированы. Это остановит "наступление" со стороны КС, но, думаю, на тот момент наиболее разрушительные решения уже будут приняты, а механизмов как "вернуть все назад" все равно не будет. Полурешения работать не будут. Значит, нас ждет "последний и решительный бой". Ставки здесь понятны", - комментирует Петр Олещук на своей странице в FB.

По его словам, проблема в том, что последствий этой борьбы никто предсказать не может.

"Мне недавно в комментариях написали, что КС у нас, фактически, был создан как своего рода "верхняя палата парламента". И это, фактически так. Этот орган формируется на основе политических критериев, принимает политические решения, имеет фактическое право вето в отношении решений ВР. При этом, вето безусловное, а членство в органе (в отличие от ВР) - очень длительное. Фактически, это украинский "сенат", созданный для представительства интересов феодальной "элиты" в противопоставлении зависимой от "народа" Раде. Чтобы не приняла плохая, но избранная Рада, может отменить выбранный никем, но кооптированный ключевыми политическими игроками "сенат". И этого не решить даже простой "перезагрузкой". Без реформ в направлении деполитизации КС, он все равно вернется к своему привычному статусу”,- резюмирует Петр Олещук.

Марина Нечипоренко, Киев

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