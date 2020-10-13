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Рейд на Обухов. Глава районного БЮТ ведет на выборы своих дочерей-мажорок и экс-регионала

13.10.2020 / 08:55
Рейд на Обухов. Глава районного БЮТ ведет на выборы своих дочерей-мажорок и экс-регионала
Несмотря на откровенную безалаберность и нарушение гендерных квот при регистрации партийных списков, Обуховской ячейке «Батькивщины» разрешили принять участие в местных выборах.
 Старые политики в очередной раз хотят обвести избирателей вокруг пальца и пробраться во власть. Так, одиозный лидер районного БЮТ Лариса Ильенко, которая является главной «решалой» вопросов и конечным получателем прибыли от незаконной добычи песка в Киевской области, планирует привести во власть не менее скандальных личностей. 
 
Яблоки от яблони
 
Как стало известно, в первой пятерке Ильенко числятся обе ее дочери - Виктория Трубий (Ильенко) и Дарина Штутман. Женщины пошли по стопам матери, владеют рядом сомнительных компаний и имеют совместный бизнес – одно из самых скандальных  заведений Киева «Лукоморье». 
 
Ильенко-младшей и Штутман, как и их матери, закон не писан. В 2017 году Виктория привлекалась к ответственности за совершение правонарушения предусмотренного ч.1 ст.126 (управление машиной лицом, не имеющим соответствующих документов).  Это правонарушение было совершено на автомобиле Mercedes-Benz ML350, который зарегистрирован на имя ее бабушки Татьяны Мэн. 
Кроме того, согласно постановлению об аресте имущества должника и объявлению запрета на его отчуждение на все недвижимое имущество Трубий тоже был наложен арест. 
 
А еще Виктория любит посидеть в российской соцсети «Вконтакте», которая запрещена в Украине. Судя по ее профилю, свою страницу она посещала 10 октября этого года, уже будучи официальным кандидатом от БЮТ.
 
У Дарины тоже есть скелеты в шкафу.  В 2016-2018 годах она четыре раза привлекалась к административной ответственности, попадая в автомобильные аварии и нарушая скоростной режим на «мажорном» автомобиле BMW X5.
 
Также на владельцев заведения «Лукоморье» было открыто несколько уголовных дел - за неправомерный захват территории, а также ведение хозяйственной деятельности без соответствующих документов и разрешений.
 
«Регионал» по кличке «Глист»
 
В списке Ларисы Ильенко значится еще одна интересная фигура — Сергей Канаки (ранее Красильников). В 90-е годы он был «шестеркой» по кличке «Глист» криминального авторитета Обухова Вячеслава Пресецкого по кличке «Фашист». По свидетельствам опытных оперативников, Канаки отправил на тот свет своего товарища и дольщика по рынку в Кременчуге, взорвав его и переписав его долю на себя. Уничтожал своих подельников, с которыми торговал наркотиками.  В 1997-ом Фашиста арестовали, а Красильников-Канаки продолжал промышлять мелкими делишками. В частности, завозил из Германии стройматериалы якобы для собственных нужд, а потом продавал завезенное, уклоняясь от налогов. 
Прежде чем пойти в политику, Сергей Александрович сменил фамилию на материнскую. Поговаривают, что пробраться в Обуховский райсовет ему помог нардеп-регионал.  Через время Канаки возглавил Обуховскую организацию Партии Регионов. Все время чиновничьей жизни его сопровождали слухи о том, сколько он земли наворовал, сколько раздал за должности и попытки занять более высокие посты.
 
В 2020-ом Сергей Канаки как ни в чем ни бывало снова баллотируется в Обуховский райсовет — но уже от «Батькивщины» некогда самого заклятого врага «Партии Регионов».
 
Воистину, пути в политике неисповедимы.
 
 
 
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